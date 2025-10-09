„Markus Lanz“ heute am 9.10.25: Thema und Gäste am Donnerstag

„Markus Lanz“ gehört mit inzwischen über 2000 Ausgaben zu den Polit-Talkshows mit den meisten Folgen im deutschen Fernsehen. Seit 2008 diskutiert der Moderator regelmäßig dienstags bis donnerstags mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.

Am Dienstag widmete sich Markus Lanz dem Jahrestag des Hamas-Angriffs auf Israel und den Folgen für die internationale Sicherheit und Diplomatie. CDU-Politiker Roderich Kiesewetter forderte, Europa müsse seine Verteidigungsfähigkeit stärken. ZDF-Korrespondent Thomas Reichart berichtete aus Jerusalem von einer „erschöpften Gesellschaft“.

In der darauffolgenden Sendung am 8. Oktober rückte bei Lanz die politische Lage in den USA unter Präsident Trump in den Fokus. Grünen-Chef Omid Nouripour sprach von zunehmender gesellschaftlicher Spaltung und mahnte: „Wir müssen alles dafür tun, damit wir diese Spaltung nicht erleben.“ Journalistin Annett Meiritz betonte, dass der öffentliche Diskurs offener geführt werden müsse, da man sonst den Raum für jemanden wie Donald Trump öffne. US-Korrespondent Elmar Theveßen warnte vor der Erosion demokratischer Kontrollmechanismen: „Hier wird ein System geschaffen, das ermöglicht, mit Staatsgewalt Dinge einfach durchzusetzen.“

Worum geht es heute bei „Markus Lanz“? Welche Gäste sind am 9. Oktober 2025 im Studio und welche Themen werden diskutiert? Antworten auf diese Fragen sowie alle Informationen zur neuesten Ausgabe der Polit-Talkshow haben wir hier für Sie.

Wo läuft „Markus Lanz“ heute am Donnerstag?

Immer dienstags, mittwochs und donnerstags gibt es eine neue Ausgabe von „Markus Lanz“ im TV-Programm des ZDF zu sehen. Neben der Übertragung im Fernsehen können Sie die heutige Folge der Polit-Talkshow auch im Live-Stream des Senders verfolgen. Alle Infos zur Übertragung am 9.10.25 auf einen Blick:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2135)

Wann? Donnerstag, 9. Oktober 2025, 23.15 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

Vor der neuen Lanz-Folge gibt es übrigens eine neue Ausgabe von „Maybrit Illner“ im ZDF zu sehen. Die Talkerin widmet sich heute folgendem Thema: „Unsichtbare Feinde, unsichere Zukunft - ist Deutschland vorbereitet?“

Thema bei „Markus Lanz“ heute am 9.10.25

Bei „Markus Lanz“ steht in jeder Ausgabe ein zentrales Oberthema im Mittelpunkt, das aus Politik, Gesellschaft oder Wirtschaft stammt. Heute geht es um die Zukunft der Liberalen in Deutschland, über Bedrohungen im und aus dem Cyberraum sowie um die Drohnen-Problematik.

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 9. Oktober 2025

In jeder Folge begrüßt Markus Lanz Politiker, Experten und Medienvertreter, die mit ihm ein aktuelles Thema besprechen. Welche Gäste sind in der heutigen Sendung dabei? Hier kommt die vom ZDF veröffentlichte Liste:

Christian Dürr, Vorsitzender der FDP, der über die strategische Neuausrichtung seiner Partei nach dem Wahldebakel spricht und betont: „Wir wollen die Partei der radikalen Mitte sein.“

Marc Felix Serrao, Chefredakteur der Neuen Zürcher Zeitung in Deutschland, analysiert die sinkende Relevanz liberaler Kräfte und diskutiert Wege, den Liberalismus wieder attraktiver zu machen.

Sascha Lobo, Autor und Digitalisierungsexperte, spricht über hybride Bedrohungen im Cyberraum und die Notwendigkeit einer liberalen Gegenkraft.

Ulrike Franke, Politologin vom European Council on Foreign Relations (ECFR) ordnet die jüngsten Drohnenvorfälle in Europa ein und erläutert mögliche Abwehrstrategien.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Falls Sie heute keine Zeit haben, sich die neueste Talkrunde mit Markus Lanz im TV anzusehen, dann haben Sie die Möglichkeit, die Sendung auch im Nachhinein in der ZDF-Mediathek abzurufen. Dort bleiben die Talkrunden nach der Erstausstrahlung noch einige Monate verfügbar. Eine Wiederholung im Fernsehen bietet das ZDF allerdings nicht an.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ nächste Woche?

Auch in der nächsten Woche ist Markus Lanz wieder dreimal auf Sendung. Wie die Sendetermine im Detail aussehen, können Sie der folgenden Übersicht entnehmen:

Dienstag, 14. Oktober 2025: 22.45 Uhr bis 0 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 15. Oktober 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 16. Oktober 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr (ZDF)