„Markus Lanz“ heute am 10.9.24: Thema und Gäste am Dienstag

In einer neuen Ausgabe von „Markus Lanz“ wird heute wieder über Themen aus Politik und Gesellschaft diskutiert. Dreimal pro Woche stellen sich Politiker, Journalisten und Wirtschaftsexperten den Fragen des Gastgebers. Bereits seit 2008 ist Lanz mit seiner Polit-Talkrunde im ZDF auf Sendung und noch in diesem Jahr darf er mit seiner Show ein großes Jubiläum feiern: Die 2000. Folge steht auf dem Programm. Wenn das ZDF am üblichen Ausstrahlungsrhythmus dienstags, mittwochs und donnerstags festhält und zwischendurch keine Folge ausfällt, dann ist es am 22. Oktober 2024 so weit. Wie der Meilenstein gefeiert wird, ist bisher noch nicht bekannt. Heute steht aber ohnehin erst einmal die Sendung mit der Nummer 1982 auf dem Programm.

Worum geht es heute am 10.9.24 bei „Markus Lanz“? Welche Gäste sind im Studio und über welches Thema wird diskutiert? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur neuesten Ausgabe des Polit-Talks haben wir hier für Sie.

Wo läuft „Markus Lanz“ heute am Dienstag?

Wie gewohnt können Sie die neueste Folge von „Markus Lanz“ im Nachtprogramm des ZDF verfolgen. Neben der Übertragung im Fernsehen läuft die Show zeitgleich auch im Live-Stream des Senders.

Was? "Markus Lanz" (Folge 1982)

Wann? Dienstag, 10. September 2024, 22.45 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

Thema bei „Markus Lanz“ heute am 10.9.24

In jeder Folge gibt es ein Oberthema, um das sich die Diskussion dreht. In der letzten Woche hat sich Markus Lanz mit seinen Gästen vornehmlich über die Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen unterhalten und über die Implikationen des AfD-Erfolgs gesprochen. Auch in dieser Woche sind die Wahlen wieder ein Thema, denn schon am 22. September steht die nächste Wahl auf Landesebene in Brandenburg an. Die deutsche Autoindustrie und die Migrationsdebatte zwischen Ampel und Opposition kommen bei „Markus Lanz“ am 10. September ebenfalls zur Sprache.

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 10. September 2024

In jeder Folge von „Markus Lanz“ sind Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und den Medien zu Gast. Üblicherweise werden pro Sendung vier bis fünf Gäste eingeladen. In der vergangenen Episode war unter anderem der Leiter des ZDF-Studios in Washington, Elmar Theveßen, zu Gast. Er hat darüber berichtet, wie die US-Amerikaner auf die Wahlen in Deutschland blicken und außerdem den Wahlkampf zwischen Harris und Trump in den USA beleuchtet. Inzwischen hat das ZDF auch die Gäste des heutigen Tages bekannt gegeben:

Johannes Vogel, FDP-Vize: Bei „Markus Lanz“ spricht er über den Zustand seiner Partei nach den Landtagswahlen im Osten. Zudem äußert er sich zur Zukunft der Ampel-Koalition und zur Situation der deutschen Autoindustrie.

Bodo Ramelow, Linken-Politiker: Nach der Landtagswahl gestaltet sich die Regierungsbildung in Thüringen schwierig. Der noch amtierende Ministerpräsident erläutert im Rahmen der Sendung, wie es nun weitergehen könnte.

Eva Quadbeck, Journalistin: Quadbeck ist Chefredakteurin vom „RedaktionsNetzwerk Deutschland“. Sie analysiert die politische Lage in Thüringen. Außerdem blickt sie auf die Migrationsdebatte zwischen Ampel und Opposition.

Felix Lee, Autor: Sein Vater brachte seit Ende der 70er-Jahre das VW-Chinageschäft mit ins Rollen. Der Journalist von „Table.Media“ legt die Gründe für die Krise beim Wolfsburger Automobilkonzern dar.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Sollten Sie eine Ausgabe von "Markus Lanz" verpasst haben, können Sie nicht auf eine Wiederholung im Fernsehen zurückgreifen. Allerdings werden Sie stattdessen in der ZDF-Mediathek fündig. Dort können Sie nicht nur die aktuelle Folge, sondern auch die Talkrunden der vergangenen Monate ansehen.

Sendetermine: Wann läuft "Markus Lanz" in dieser Woche?

Wie gewohnt stellt das ZDF auch in dieser Woche drei neue Ausgaben von „Markus Lanz“ bereit. Während es heute bereits um 22.45 Uhr losgeht, starten die Folgen am Mittwoch und Donnerstag etwas später um 23.15 Uhr. Alle Sendetermine der Kalenderwoche 37 im Überblick:

Dienstag, 10. September 2024: 22.45 Uhr bis 00.00 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 11. September 2024: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 12. September 2024: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )