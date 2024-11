„Markus Lanz“ heute am 27.11.24: Thema und Gäste am Mittwoch

Die Talkshow „Markus Lanz“ ist seit dem 3. Juni 2008 fester Bestandteil des ZDF-Programms. In den vergangenen 16 Jahren wurden über 2000 Folgen ausgestrahlt. Die Sendung bietet eine breite Palette an Gästen, darunter Politiker, Wissenschaftler, Künstler und Personen des öffentlichen Lebens. Zudem werden regelmäßig Menschen mit außergewöhnlichen Lebensgeschichten eingeladen, um aktuelle gesellschaftliche und politische Themen zu diskutieren.

In der Sendung am Dienstag ging es unter anderem erneut um die Kanzlerfrage. SPD-Politiker und Arbeitsminister Hubertus Heil nahm Stellung zur erneuten Kandidatur von Olaf Scholz. Zudem wurden die Themen Rentenreform und Bürgergeld diskutiert. Angesichts der vorgezogenen Neuwahlen am 23. Februar 2025 befinden sich alle Parteien bereits im Wahlkampfmodus. Bis zur Bundestagswahl wird dieses Thema voraussichtlich eine zentrale Rolle in den politischen Talkshows spielen.

Worum geht es heute am 27.11.24 bei „Markus Lanz“? Wie lautet das aktuelle Thema und welche Gäste sind im Studio? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur neuesten Ausgabe der Talkshow haben wir hier für Sie.

Wo läuft „Markus Lanz“ heute am Mittwoch?

Wie immer läuft die Talkrunde am späten Abend im ZDF. In dieser Woche gibt es genau genommen keine Episode am Mittwoch zu sehen, da die Folge erst um Mitternacht beginnt. Neben der Übertragung im TV können Sie die aktuelle Sendung auch zeitgleich online im Live-Stream des ZDF verfolgen. Alle Informationen zur Übertragung von „Markus Lanz“ am 27.11.24 im Überblick:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 20016)

Wann? Donnerstag, 28. November 2024, 00.00 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

Thema bei „Markus Lanz“ heute am 27.11.24

Meistens gibt es in den Talkrunden ein Oberthema, das Markus Lanz mit seinen Gästen diskutiert. Üblicherweise dreht sich die Diskussion wie bereits erwähnt um aktuelle Themen aus Politik, Gesellschaft oder Wirtschaft. In der Regel gibt das ZDF das Thema am späten Nachmittag bekannt. Die heutige Sendung beschäftigt sich mit dem Zustand der Demokratie in Deutschland.

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 27. November 2024

In jeder Folge sind Politiker, Autoren, Experten und Journalisten zu Gast, die Themen wie etwa die US-Präsidentschaftswahl, den Krieg in der Ukraine, große Sportereignisse und andere aktuelle Themen diskutieren. Manchmal fällt die Gesprächsrunde aber auch kleiner aus - heute am 27. November ist zum Beispiel nur ein Gast bei Markus Lanz im Studio zugegen:

Bärbel Bas , Bundestagspräsidentin: Die SPD-Politikerin bekleidet das zweithöchste Amt im Staat. Sie spricht über den Zustand der Demokratie, die Gefahren, denen sie ausgesetzt ist, und über ihren politischen Werdegang.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Sollten Sie die aktuelle Sendung von „Markus Lanz“ verpasst haben, können Sie die Episode im Nachhinein über die Mediathek des ZDF abrufen. Alle Folgen der Show werden dort hochgeladen, sind jedoch nicht unbegrenzt abrufbar. In der Regel stehen die Talkrunden einige Monate auf Abruf zur Verfügung. Eine Wiederholung des Polit-Talks im TV wird es jedoch nicht geben.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ diese und nächste Woche?

An den Wochentagen ändert sich bei „Markus Lanz“ in der Regel nichts - jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag läuft eine neue Folge der Talkrunde. Ausnahmen wie heute kommen jedoch ab und zu vor, da sich die Sendezeiten von Woche zu Woche ändern. Die kommenden Sendetermine im Überblick:

Donnerstag, 28. November 2024: 00.00 Uhr bis 0.45 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 28. November 2024: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )

Dienstag, 3. Dezember 2024: 22.45 Uhr bis 0.00 Uhr ( ZDF )