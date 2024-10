"Markus Lanz" heute am 2. Oktober 2024: Das sind die Gäste

Die Polit-Talkshow „Markus Lanz“ lädt dreimal wöchentlich zu tiefgehenden Diskussionen über aktuelle Themen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ein. Moderiert wird die Sendung von Markus Lanz, der nicht nur als Talkshow-Host bekannt ist, sondern auch als Fotograf, Dokumentarfilmer und Podcaster aktiv ist. Neben seiner TV-Show arbeitet er regelmäßig mit dem Philosophen Richard David Precht im gemeinsamen ZDF-Podcast „Lanz und Precht“ zusammen, wo sie gesellschaftliche und politische Fragen erörtern.

Seit über 16 Jahren ist „Markus Lanz“ fester Bestandteil des ZDF-Programms, die 2000. Folge steht bereits in Aussicht. Am heutigen 2. Oktober 2024 wird eine weitere Ausgabe der Sendung ausgestrahlt. Da sie ausnahmsweise erst um Mitternacht beginnt, wäre der korrekte Termin eigentlich „3. Oktober“, wir bleiben aber der Übersichtlichkeit halber bei der gewohnten Datierung. Welche Gäste dabei sind und welche Themen zur Diskussion stehen, erfahren Sie hier.

In aller Regel sendet das ZDF die Talkshow "Markus Lanz" dienstags, mittwochs und donnerstags. Man kann die Übertragung an diesen Tagen ganz herkömmlich im linearen Fernsehprogramm des Senders oder zeitgleich in dessen Livestream verfolgen. Eine Wiederholung gibt es auch: Das Video der Ausgabe vom 2. Oktober ist ab 03.10.2024 ab 1 Uhr in der Mediathek des Senders abrufbereit.

Thema bei "Markus Lanz" heute am 2. Oktober 2024

In der gestrigen Ausgabe von "Markus Lanz" standen die Folgen der Landtagswahlen in Brandenburg und Thüringen im Mittelpunkt der Diskussion. Dabei wurde auch die Frage eines möglichen Verbots der AfD erörtert - und welche Auswirkungen ein solches Verbot auf die politische Landschaft in Deutschland haben könnte. Ein weiteres zentrales Thema der Sendung war die aktuelle Lage im Libanon. Die Gäste sprachen über die wachsenden Spannungen in der Region und die damit verbundene Gefahr, dass der Konflikt zu einem größeren Krieg im Nahen Osten eskalieren könnte. Wie nicht anders zu erwarten, geht es heute Abend um dasselbe Thema.

"Markus Lanz" heute: Gäste am 2. Oktober 2024

Bente Scheller, Politologin

Die Expertin für den Nahen Osten und Nordafrika der Heinrich-Böll-Stiftung gibt eine Einschätzung zu den jüngsten Entwicklungen in der Region.

Carlo Masala, Militärexperte

Der Professor der Bundeswehr-Universität München erörtert die militärische Stärke von Israel und Iran sowie die möglichen Eskalationsszenarien.

Phoebe Gaa, ZDF-Korrespondentin

Aus Teheran berichtet sie, welche Botschaften das iranische Regime mit dem Angriff auf Israel vermitteln will und wie die Bevölkerung darauf reagiert.

Katrin Eigendorf, ZDF-Korrespondentin

Gerade aus dem israelisch-libanesischen Grenzgebiet zurückgekehrt, teilt sie ihre Eindrücke aus der Krisenregion.

Christoph Ehrhardt, Nahostexperte

Der FAZ-Korrespondent schildert aus Beirut die prekäre humanitäre Lage im Libanon und die Auswirkungen des Konflikts auf das Land.