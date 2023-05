"Markus Lanz" heute am 4. Mai 2023: Das sind die Gäste

Auch am heutigen Donnerstag wird bei "Markus Lanz" diskutiert. Hier finden Sie alle Infos rund um Thema und Gäste der aktuellen Ausgabe.

Die " Markus Lanz"-Woche neigt sich dem Ende zu: heute am Donnerstag wird die letzte Ausgabe ausgestrahlt, bevor es in der nächsten Woche wieder mit der Diskussionssendung weitergeht. Drei Mal wöchentlich zeigt das ZDF die Gesprächsrunde zumeist - im Regelfall dienstags, mittwochs und donnerstags. Verfolgen kann man die TV-Sendung dementsprechend ganz entspannt im linearen TV oder auch im Live-Stream des ZDF. Auch nach der Ausstrahlung ist die aktuelle Ausgabe dann weiterhin in der Mediathek des Senders abrufbar. Neben Moderator Markus Lanz werden in jeder Ausgabe noch weitere Gäste eingeladen, die zumeist aus den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft, Medien und Politik stammen. Los geht es meistens am späten Abend - die heutige Sendung startet um 23.15 Uhr.

Sie wollen wissen, wer bei der heutigen Ausgabe von "Markus Lanz" mitdiskutiert und worum es gehen wird? Dann sind Sie hier genau richtig, denn wir haben alle Informationen rund um Gäste und Thema bei "Markus Lanz" am 4. Mai 2023.

Thema bei "Markus Lanz" heute am 4. Mai 2023

In der heutigen Ausgabe gibt es vor allem ein Schwerpunktthema: das Bildungssystem und Medienbildung in Deutschland. Ergänzend dazu erzählt einer der Gäste von seiner Tätigkeit als Investigativreporter.

"Markus Lanz" heute: Gäste am 4. Mai 2023

Für jede Ausgabe der Sendung laden Markus Lanz und seine Redaktion eine neue Zusammensetzung an Gesprächspartnern ein. Meistens sind zwei bis fünf Gäste im Studio anwesend. Heute erwarten die Zuschauer:

Frederik Obermaier , Autor

Obermaier ist vor allem als Investigativ-Journalist tätig und berichtet von seinen Recherchen über den Chinesen Karl Lee . Dieser gilt als der gefährlichste Waffenhändler der Welt, unter anderem weil er seit mehr als zwei Jahrzehnten den Iran beliefert.

ist vor allem als Investigativ-Journalist tätig und berichtet von seinen Recherchen über den Chinesen . Dieser gilt als der gefährlichste Waffenhändler der Welt, unter anderem weil er seit mehr als zwei Jahrzehnten den beliefert. Karin Prien , Politikerin

Als Kultusministerin ( CDU ) in Schleswig-Holstein äußert Prien sich zum Zustand des Bildungssystems . Dabei geht sie auch auf die Medienbildung an Schulen und sowie den Status quo der Digitalisierung ein.

Als Kultusministerin ( ) in äußert sich zum Zustand des . Dabei geht sie auch auf die Medienbildung an Schulen und sowie den Status quo der ein. Eva Quadbeck , Journalistin

Quadbeck ist Chefredakteurin des " RedaktionsNetzwerk Deutschland ". Bei " Markus Lanz " analysiert sie die deutsche Bildungspolitik und äußert sich in dem Zusammenhang auch zur Ausstattung und Verwendung des Bildungs- und Forschungsetats.

ist Chefredakteurin des " ". Bei " " analysiert sie die deutsche Bildungspolitik und äußert sich in dem Zusammenhang auch zur Ausstattung und Verwendung des Bildungs- und Forschungsetats. Silke Müller , Pädagogin

In ihrer Rolle als Schulleiterin spricht Müller über die Folgen von unkontrollierter Handynutzung von Kindern und Jugendlichen. Problematisch sei vor allem, dass diese in Chats zunehmend auf nicht-jugendfreie Inhalte treffen.



