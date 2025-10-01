„Markus Lanz“ heute am 1. Oktober 2025: Thema und Gäste am Mittwoch

Seit ihrer Premiere im Jahr 2008 hat sich die ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ zu einem festen Bestandteil der deutschen Fernsehlandschaft entwickelt. Die Sendung, moderiert vom gebürtigen Südtiroler Markus Lanz, überzeugt durch eine Mischung aus tiefgründigen Gesprächen, pointierten politischen Debatten und gesellschaftlich relevanten Themen, die regelmäßig ein breites Publikum in ihren Bann ziehen. Dreimal pro Woche empfängt Lanz Gäste aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Sport, Wissenschaft und Journalismus, um aktuelle Entwicklungen zu beleuchten, einzuordnen und kritisch zu hinterfragen.

Besonders geschätzt wird die Sendung für ihre oft kontroversen Diskussionen, denn Markus Lanz scheut sich nicht davor, auch unbequeme Fragen zu stellen und seine Gesprächspartner herauszufordern. Dadurch entsteht ein Format, das nicht nur informiert, sondern auch zum Nachdenken anregt.

Was steht in der heutigen Ausgabe von „Markus Lanz“ auf der Agenda? Welche Themen werden diskutiert, und wer sitzt in der nächtlichen Runde? Wir liefern die Antworten.

Wo läuft „Markus Lanz“ heute am Mittwoch?

Die Talkshow von „Markus Lanz“ am Mittwoch startet heute erst um Mitternacht, also genau genommen bereits am Folgetag. Das ZDF zollt wieder einmal König Fußball seinen Tribut. Zuschauerinnen und Zuschauer können die Sendung nicht nur im linearen TV verfolgen, sondern auch im Live-Stream des Senders abrufen.

Hier finden Sie kurz alle wichtigen Infos zur heutigen Ausgabe von „Markus Lanz“:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2131)

Wann? Donnerstag, 2. Oktober 2025, 0 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 1. Oktober 2025

Das ZDF hat für die mitternächtliche Runde diese beiden Gäste angekündigt:

Katharina Dröge, Fraktionsvorsitzende der Grünen

Sie stellt die sozial-ökologischen Strategien ihrer Partei vor, die auf klimaneutralen Wohlstand abzielen. Außerdem nimmt sie Stellung zu den jüngsten Wahlschlappen der Grünen



Tilman Kuban, CDU-Politiker

Er erläutert die Reformpläne der Union und plädiert für ein Aufweichen der Klimaziele. Eine 80-prozentige Klimaneutralität bis 2045 sei ausreichend, meint er.

Thema bei „Markus Lanz“ heute am 1.10.25

In der heutigen Ausgabe der ZDF-Talkshow „Markus Lanz“, die heute wegen der Champions-League erst um Mitternacht ausgestrahlt wird, stehen zwei zentrale politische Themen im Fokus:

Klimapolitik und Zielsetzungen

Diskussion über die Frage, ob die bisherigen Klimaziele realistisch und notwendig sind. Es wird ein Vorschlag thematisiert, die angestrebte Klimaneutralität bis 2045 auf 80 % zu begrenzen.

Zukunft der deutschen Wirtschaft

Vorstellung eines Konzepts für einen klimaneutralen Wohlstand. Dabei geht es um die Verbindung von ökologischer Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Wenn Sie die aktuelle Ausgabe von „Markus Lanz“ am Mittwochabend im ZDF verpassen, ist das kein Problem. Unmittelbar nach der Ausstrahlung im linearen Fernsehprogramm kann man die komplette Sendung bequem in der ZDF-Mediathek abrufen.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ diese und nächste Woche?

Die Sendung wird dreimal wöchentlich ausgestrahlt – jeweils dienstags, mittwochs und donnerstags zu später Stunde im ZDF. Damit Sie den Überblick behalten, haben wir die Sendetermine für diese sowie die kommende Woche übersichtlich für Sie zusammengestellt.

Donnerstag, 2. Oktober 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )

Dienstag, 7. Oktober 2025: 23 Uhr bis 0.15 Uhr ( ZDF )

Mittwoch, 8. Oktober 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 9. Oktober 2025: 23 Uhr bis 0.15 Uhr ( ZDF )