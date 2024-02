"Markus Lanz" heute am 1. Februar 2024: Das sind die Gäste

Talkmaster Markus Lanz lädt in seine gleichnamige Gesprächssendung. Hier gibt es alle Infos rund um Gäste und Thema der Sendung am 1. Februar 2024.

Die letzte Ausgabe der Talkshow " Markus Lanz" in dieser Woche steht an: Heute, am 1. Februar 2024, wird nochmal diskutiert, bevor die nächste Folge dann erst wieder am kommenden Mittwoch, dem 6. Februar 2024, gesendet wird. Drei Mal die Woche lädt Journalist und Moderator Markus Lanz für gewöhnlich in seine gleichnamige Sendung ein; immer dienstags, mittwochs und donnerstags gibt es eine neue Ausgabe. Dabei spricht er mit Gästen aus Gesellschaft, Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Medien über aktuelle gesellschaftspolitische Fragestellungen.

Ausgestrahlt wird die Sendung im ZDF, weshalb man "Markus Lanz" ganz bequem im linearen TV verfolgen kann. Darüber hinaus bietet der Sender auch die Möglichkeit, sein TV-Programm parallel online im ZDF-Livestream abzurufen. Die aktuelle Ausgabe von "Markus Lanz" beginnt um 23.15 Uhr; wem das zu spät ist, der hat auch die Möglichkeit, die Folge im Nachgang in der ZDF-Mediathek nachzuholen.

Wer sitzt in der heutigen Ausgabe von "Markus Lanz" auf dem Podium? Worüber wird gesprochen? Hier gibt es alle Informationen rund um Gäste und Thema.

Thema bei "Markus Lanz" heute am 1. Februar 2024

Im Regelfall bespricht Talkmaster Markus Lanz mit seinen Gästen eine Fragestellung oder ein Themengebiet pro Sendung. So auch in der Ausgabe vom 1. Februar 2024 - das Themengebiet ist allerdings diesmal etwas weiter gefasst: Es wird eine Bandbreite an wirtschaftlichen Themen angesprochen, von der aktuellen Situation der Partei FDP bis hin zur europäischen Technologiepolitik.

"Markus Lanz" heute: Gäste am 1. Februar 2024

Pro Sendung sitzen neben Talkmaster Markus Lanz meistens noch drei bis fünf Gäste auf dem Podium, die mit ihm gemeinsam diskutieren - so auch in der heutigen Ausgabe am 1. Februar 2024. Das sind die Eingeladenen:

Kristina Dunz, Journalistin

Dunz ist stellvertretende Chefredakteurin beim "RedaktionsNetzwerk Deutschland". Bei "Markus Lanz" analysiert sie, weshalb sich die FDP aktuell in der Krise befindet. Dabei geht sie auch auf Rhetorik und Führungsstil von Parteichef Christian Lindner ein.

Konstantin Kuhle, FDP-Politiker

Kuhle ist FDP-Fraktionsvize. Er bezieht Stellung zur aktuellen Leistung der Bundesregierung und auch zum knappen Votum der FDP-Mitglieder zum Verbleib in der Ampel. Außerdem äußert er sich zur Subventions- und Energiepolitik.



Gunter Erfurt, Manager

Als CEO des angeschlagenen Solarkonzerns Meyer Burger äußert Erfurt Kritik an der Technologiepolitik in Europa. Im Zuge dessen äußert er sich auch dazu, wie hart der Wettbewerb mit chinesischen Herstellern in seiner Branche ist.



Dirk Neubauer, Landrat

Neubauer ist Landrat in einem Landkreis in Mittelsachsen, in dem ein von der Schließung bedrohtes Meyer Burger-Werk steht. Eine "fünfstellige Zahl an Arbeitsplätzen" wäre ihm zufolge davon betroffen.