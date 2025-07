„Markus Lanz“ heute am 1.7.25: Thema und Gäste am Dienstag

In der vergangenen Woche ging es bei „Markus Lanz“ erneut um zentrale Fragen der internationalen Sicherheit, Bildungspolitik und der Rolle Deutschlands in der NATO. Am Dienstag diskutierte Lanz mit seinen Gästen die jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten – darunter die mögliche Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran – sowie die Folgen der US-Angriffe auf iranische Atomanlagen. Dabei stand auch die Rolle Deutschlands im Rahmen des NATO-Gipfels in Den Haag im Fokus.

Am Mittwoch wurde die außenpolitische Debatte in der Polit-Talkshow fortgesetzt. Neben der militärischen Lagebewertung warnte der Historiker Sönke Neitzel eindringlich vor einem steigenden Eskalationsrisiko: Die kommenden drei Jahre bezeichnete er als „die gefährlichsten“. Zudem ging es um die Finanzierung der Bundeswehr, wirtschaftliche Folgen des Iran-Kriegs und die Reaktionen der NATO-Staaten auf die globale Krisenlage.

In der Sendung am Donnerstag stand die Bildungspolitik im Mittelpunkt. Die neue Bundesbildungsministerin Karin Prien stellte ihre Pläne für eine Bildungswende vor. Unterstützt wurde sie von Stimmen aus der Praxis, wie Grundschullehrerin Katja Giesler, die von „kompletter Überlastung“ sprach. Integrationsexperte Ahmad Mansour warnte zudem vor der Entstehung von Parallelgesellschaften und forderte eine bessere Durchmischung von Schulen.

Worum geht es heute am 1. Juli 2025 bei „Markus Lanz"?

