"Markus Lanz" heute am 10. April 2024: Das sind die Gäste

Jede Woche bittet Markus Lanz dreimal Gesprächspartner in seine nächtliche Talkshow. Hier kommen die Infos zur Sendung vom 10. April 2024.

Dreimal pro Woche lädt Moderator Markus Lanz Gäste aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen in seine späte Talkshow im ZDF ein. Die Gäste können Politikerinnen, Wissenschaftler, Medienvertreter, Schauspielerinnen, Publizisten, prominente Denker oder Sportlerinnen sein, je nach Thema der Sendung. Die Sendung ist in der Regel für den späten Abend geplant - meistens kurz nach 23 Uhr - und dauert dann bis etwa eine halbe Stunde nach Mitternacht. Manchmal verschiebt sich der Beginn jedoch, wenn zum Beispiel wichtige Sportereignisse anstehen. Dann kann es sein, dass die Sendung erst um Mitternacht oder noch später beginnt. Genau das ist heute der Fall, da das Sportstudio mit der UEFA Champions League Vorrang hat. "Markus Lanz" beginnt daher erst um Mitternacht und läuft bis 0.45 Uhr am frühen Donnerstagmorgen. Die Sendung wird dienstags, mittwochs und donnerstags ausgestrahlt und kann von den Zuschauern entweder im linearen Fernsehprogramm des ZDF oder in dessen Livestream zur gleichen Zeit verfolgt werden. Außerdem gibt es eine Wiederholung: Die Sendung vom 10. April 2024 ist am Morgen danach in der Mediathek des Senders verfügbar.

Thema bei "Markus Lanz" heute am 10. April 2024

Heute um Mitternacht geht es bei "Markus Lanz" um die jüngste Kriminalstatistik. Dabei wird auch die Frage erörtert, ob die Migrationspolitik etwas mit dem Anstieg der Zahlen zu tun hat.

"Markus Lanz" heute: Gäste am 10. April 2024

Sebastian Fiedler, SPD-Politiker

Sebastian Fiedler ist Innen- und Kriminalpolitik-Fachmann. Er bezieht Stellung zur neuesten Kriminalstatistik, wonach die Zahl registrierter Straftaten in Deutschland im Jahr 2023 auf fast sechs Millionen gestiegen ist.



Nicole Bögelein, Kriminologin

Nicole Bögelein ist Soziologin am Institut für Kriminologie der Universität zu Köln. Sie nimmt die Ursachen und Ausprägungen kriminellen Verhaltens in unterschiedlichen Gesellschaftsschichten unter die Lupe.



Ahmad Mansour, Extremismusforscher

Ahmad Mansour ist Psychologe und Autor. Er äußert sich zu der migrationspolitischen Debatte, die durch die aktuellen Zahlen zur Kriminalitätsentwicklung ausgelöst worden ist. Er sagt: "Ich appelliere dafür, weniger Leute aufzunehmen."