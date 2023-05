"Markus Lanz" heute am 10. Mai 2023: Das sind die Gäste

Jede Woche bittet Markus Lanz an drei Abenden Gäste zu sich in seine Talkshow. Hier bekommen Sie die Infos zur Sendung vom 10. Mai 2023.

An drei Abenden der Woche bittet Moderator Markus Lanz Gäste aus den unterschiedlichsten Bereichen in seine nächtliche ZDF-Talkshow. Häufig sind es Politiker, Wissenschaftlerinnen und Medien-Leute - je nach dem Thema der Sendung können es aber auch Schauspieler, Publizistinnen, bekannte Denker oder Sport-Asse sein.

Die Sendung läuft normalerweise am späteren Abend, meist kurz nach 23 Uhr. Sie dauert dann bis eine halbe Stunde nach Mitternacht. Oftmals verschiebt sich der Start aber auch - beispielsweise, wenn wichtige Sport-Ereignisse anstehen. Dann kann es durchaus vorkommen, dass es erst kurz vor Mitternacht oder sogar noch später losgeht. Genau das ist heute der Fall - das Sportstudio mit der UEFA Champions League drängelt sich vor. "Markus Lanz" startet daher um 23.45 Uhr im ZDF. Diese Sendung dauert bis 0.45 Uhr am frühen Donnerstag.

Das ZDF überträgt seine Sendung "Markus Lanz" dienstags, mittwochs und donnerstags. Die Zuschauer können die Sendung im linearen Fernsehprogramm des Senders oder - zeitgleich - in dessen Livestream verfolgen. Eine Wiederholung gibt es auch: Das Video zur Sendung vom 10. Mai 2023 steht ab Donnerstag, 11. Mai 2023, um 1 Uhr in der Mediathek des ZDF abrufbereit.

Thema bei "Markus Lanz" heute am 10. Mai 2023

Diesmal geht es bei "Markus Lanz" um Asyl- und Migrationspolitik sowie die praktischen Probleme vor Ort. Anlass ist der heutige Flüchtlingsgipfel in Berlin.

"Markus Lanz" heute: Gäste am 10. Mai 2023

Johannes Vogel, Politiker

Johannes Vogel ist FDP-Vize. Er nimmt Stellung zum heutigen Flüchtlingsgipfel im Kanzleramt, zu den migrationspolitischen Herausforderungen in Deutschland und zu den asylpolitischen Konzepten seiner Partei.



Belit Onay, Politiker

Belit Onay (Die Grünen) ist Oberbürgermeister von Hannover. Er kritisiert den Ton in flüchtlingspolitischen Debatten und legt dar, wie unserem Land der Umbau zu einer Migrationsgesellschaft besser gelingen könnte.



Tanja Schweiger, Landrätin

Tanja Schweiger (Freie Wähler) ist bayerische Kommunalpolitikerin. Sie spricht über die Situation von asylsuchenden Menschen im Kreis Regensburg und erläutert ihre politischen Forderungen.



Matthias Schimpf, Kommunalbeamter

Matthias Schimpf managt im südhessischen Bensheim eine Zeltstadt, in der rund 600 Geflüchtete leben - zum Teil seit Monaten. "Wir sind am Ende unserer Leistungsfähigkeit", sagt er.