"Markus Lanz" im ZDF: Thema und Gäste heute Abend am 11. Oktober 2023

Auch heute Abend wird im ZDF bei Markus Lanz wieder diskutiert. Worum geht es heute Abend und wer sind die Gäste? Alle Infos zur Sendung finden Sie hier.

Immer Dienstags, Mittwochs und Donnerstags wird im ZDF mit Markus Lanz über aktuelle Themen gesprochen. Mit immer wechselnden Gästen diskutiert der Moderator und Journalist über das Weltgeschehen. Auch heute Abend gibt es eine neue Folge der Talkshow. Was ist das Thema heute, am 11. Oktober 2023, und welche Gäste wurden eingeladen? Alle Infos zur aktuellen Sendung finden Sie hier.

Thema bei "Markus Lanz" heute am 11. Oktober 2023

Kein Thema beschäftigt die politische Öffentlichkeit aktuell so wie der Krieg in Israel. Am frühen Samstagmorgen startete die palästinensische Terrororganistation Hamas aus dem Gazastreifen einen Angriff auf Israel. Heute Abend geht es unter anderem um eine mögliche politische und militärische Unterstützung Israels. Es wird die sicherheitspolitische Lage in Nahost und auch die Ursache von Antisemitismus in der islamischen Gemeinschaft diskutiert. Die Sendung startet heute um 23.15 Uhr.

"Markus Lanz" heute: Gäste am 11. Oktober 2023

Eine solche Diskussion und Talkshow lebt natürlich von ihren Gästen. Auch heute Abend finden sich Politiker, Journalisten und Extremismusforscher zusammen, um gemeinsam über das aktuelle Weltgeschehen zu diskutieren. Hier finden Sie einen Überblick über die Gäste am heutigen Abend: