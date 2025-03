„Markus Lanz“ heute am 11.3.25: Thema und Gäste am Dienstag

In der vergangenen Woche ging es bei „Markus Lanz“ vorwiegend um die US-Politik und die Folgen des Richtungswechsels der Amerikaner für Europa und Deutschland. Nachdem die Gespräche zwischen Trump und Selenskyj im Weißen Haus katastrophal verlaufen waren und die USA daraufhin ihre Militärhilfen für die Ukraine ausgesetzt hatten, stellte die Europäische Union einen 800 Milliarden Euro teuren Verteidigungsplan vor, der die Verteidigungsbereitschaft erhöhen und die europäische Rüstungsindustrie stärken soll.

Die USA standen jedoch nicht nur aufgrund ihrer neuen Ukraine-Politik im Mittelpunkt - auch die Auswirkungen der neuen US-Zölle auf Importe aus der Europäischen Union wurden diskutiert. Als Reaktion auf Trumps Zölle erwägt die EU ebenfalls, Zölle auf US-Produkte zu erheben, um die wirtschaftlichen Interessen ihrer Mitgliedsstaaten zu schützen.

Worum geht es heute am 11. März 2025 bei „Markus Lanz“? Wie lautet das aktuelle Thema und welche Gäste sind im Studio? Wir haben die Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur neuesten Ausgabe der Polit-Talkshow hier frür Sie.

Wo läuft „Markus Lanz“ heute am Dienstag?

Wenn Sie regelmäßig „Markus Lanz“ verfolgen, dann ist diese Information für Sie nichts Neues: Der Polit-Talk läuft dreimal pro Woche am späten Abend im ZDF. Neben der TV-Übertragung können Sie die aktuelle Sendung auch im Live-Stream des Senders verfolgen.

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2055)

Wann? Dienstag, 11. März 2025, 23.00 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 11. März 2025

In jeder Folge von „Markus Lanz“ sind Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und den Medien zu Gast. Wer in der heutigen Sendung zu Gast ist, gibt das ZDF in der Regel am späten Nachmittag bekannt. Wir reichen die aktuelle Gästeliste nach, sobald uns die entsprechenden Infos vorliegen.

Thema bei „Markus Lanz“ heute am 11.3.25

Jede Folge widmet sich einem Oberthema, das Markus Lanz mit seinen Gästen diskutiert. In der vergangenen Woche standen die USA in vielerlei Hinsicht im Mittelpunkt. Die Erhebung von Zöllen auf EU-Importe, die Aussetzung der Militärhilfe für die Ukraine und die Infragestellung der NATO-Bündnispflichten durch Donald Trump sind nur einige Themen der vergangenen Wochen. Wie das Thema der heutigen Ausgabe am 11. März 2025 lautet, ist aktuell noch nicht bekannt. Sobald wir wissen, worum es heute bei „Markus Lanz“ geht, informieren wir Sie hier.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Sollten Sie eine Ausgabe von „Markus Lanz“ verpasst haben, können Sie sich nicht auf eine Wiederholung im Fernsehen verlassen. Allerdings werden Sie stattdessen in der ZDF-Mediathek fündig. Dort können Sie nicht nur die aktuelle Folge, sondern auch die Talkrunden der vergangenen Monate ansehen. Die Episoden stehen dort jedoch nicht unbegrenzt zur Verfügung.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ in dieser Woche?

Normalerweise gibt es „Markus Lanz“ am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag im ZDF zu sehen. Da die Mittwochsausgabe in dieser Woche jedoch erst um Mitternacht ausgestrahlt wird, stehen am Donnerstag genau genommen zwei Folgen auf dem Programm. Die Sendetermine der Talkshow in dieser Woche im Überblick:

Dienstag, 11. März 2025: 23.00 Uhr bis 0.15 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 13. März 2025: 00.00 Uhr bis 0.45 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 13. März 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )