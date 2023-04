"Markus Lanz" heute am 11. April: Das sind die Gäste

Bei "Markus Lanz" sind auch heute am 11. April wieder Gäste aus Politik und Gesellschaft eingeladen, um über aktuelle Themen zu diskutieren.

Jede Woche lädt Moderator Markus Lanz hochrangige Vertreter der Politik in seine Talkshow ein. Dort diskutieren sie dann über aktuelle Themen mit den anderen Gästen, bei denen es sich normalerweise um Journalisten, Aktivisten oder Wissenschaftler handelt. Die bereits am Nachmittag aufgezeichnete Sendung wird dabei immer erst spät am Abends ausgestrahlt. Für gewöhnlich ist die Sendung dann zwischen 23.00 und 0.00 Uhr beim ZDF zu sehen. Eine Wiederholung der Talkshow ist im Anschluss auch in der ZDF-Mediathek zu finden.

Thema bei "Markus Lanz" heute am 11. April

Heute am 11. April geht es wieder um den Klimawandel und den Umweltschutz. Diese Themen begleiten aufgrund ihrer Dringlichkeit die Talkshow bereits seit langem. Auch heute wird wieder mit Politikern und Aktivisten über die Möglichkeiten diskutiert, die deutsche Wirtschaft auf diese Krisen einzustellen.

"Markus Lanz" heute: Das sind die Gäste am 11. April

Die heute am 11. April eingeladenen Gäste vertreten die verschiedenen Seiten im Konflikt um den richtigen Umgang mit der Klimakrise. Eingeladen sind sowohl ein Unternehmer als auch eine Klimaaktivistin. Die Beiträge der beiden werden dabei von einem Ökonom und einer Journalistin eingeordnet.

Michael Otto, Unternehmer: Als Großunternehmer spricht der ehemalige Vorstandsvorsitzende des "Otto"-Versandhauses über die Verantwortung von Menschen wie ihm. Es geht ihm um die ökologische Verantwortung einerseits und der ökonomischen Verantwortung für den Wirtschaftsstandort Deutschland andererseits.

Carla Reemtsma, Klimaaktivistin: Konkrete Konzepte für die Zukunft der deutschen Wirtschaft werden von der "Fridays for Fututure"-Aktivistin dargelegt. Ziel der Vorschläge ist es, die Produktions- und Vertriebsabläufe in Deutschland umweltschonender zu gestalten.

Simon Jäger, Arbeitsmarkt-Ökonom: Wie sich die Welt im Zuge der Digitalisierung und anderer Neuerungen ändern könnte, legt der ehemalige Chef des "Bonner Instituts zur Zukunft der Arbeit" dar.

Kathrin Hartmann, Journalistin: Die Schwierigkeiten mit den Folgen unseres Konsumverhaltens einerseits und unserem Unwillen, etwas daran zu ändern, andererseits. Das ist das Thema der auf Nachhaltigkeit spezialisierten Journalistin, das sie bei "Markus Lanz" erklärt.