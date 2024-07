„Markus Lanz“ heute am 11.7.24: Das sind die Gäste

Die Talkshow „Markus Lanz“ gehört seit Jahren zum festen Bestandteil des ZDF-Fernsehprogramms. Auch heute Abend wird wieder eine neue Folge im TV ausgestrahlt. Los geht es um 23.15 Uhr, die Sendung ist dann bis etwa 0.30 Uhr angesetzt. Ab dem 12. Juli 2024 um 1 Uhr können Zuschauer und Zuschauerinnen die Folge dann auch in der ZDF-Mediathek finden. Welche Themen stehen heute Abend im Fokus und vor allem welche Gäste werden im Studio erwartet? Alle Infos zur neuen Ausgabe von „Markus Lanz“ finden Sie hier.

Thema bei „Markus Lanz“ heute am 11. Juli 2024

Die Talkshow wird sich am heutigen Abend ganz um das Thema Friedenssicherung und Konfliktberatung drehen. Viele Bürger und Bürgerinnen machen sich aktuell Sorgen um die Krisen, Kriege und Konflikte auf der Welt. Mit Blick auf das NATO-Jubiläum rückt außerdem die Frage von Deutschlands Rolle im dem Verteidigungsbündnis in den Fokus der Diskussion. Am heutigen Abend wird aber auch Deutschlands Rolle in internationalen Konflikten unabhängig von der NATO diskutiert.

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 11. Juli 2024

Markus Lanz lädt üblicherweise pro Sendung vier verschiedene Gäste aus den unterschiedlichsten Bereichen in seine Talkshow ein. Auch am heutigen Abend sind wieder vier Experten und Expertinnen zu Gast. Neben einem Außenpolitiker der SPD und einer Historikerin, sind beispielsweise auch zwei Ex-Botschafter mit im Studio. Hier finden Sie den Überblick:

Miachael Roth: Der SPD-Außenpolitiker spricht am heutigen Abend über neue geostrategische Herausforderungen des Nordatlantischen Verteidigungsbündnis. Auch Deutschlands Rolle in der Welt wird diskutiert, Anlass dafür ist das anstehende NATO-Jubiläum.

Marie-Janine Calic: Die Historikerin forscht zu den Themen Konfliktberatung und internationale Friedenssicherung. Sie stellt sich die Frage, was Diplomatie in einem Krieg leisten kann.

Rolf Nikel: Er ist Ex-Diplomat und ehemaliger deutscher Botschafter in Polen. Nikel blickt zurück auf das Friedensabkommen des Balkankriegs und äußert sich außerdem zur Ukraine.

Rüdiger von Fritsch: Der frühere Botschafter in Moskau gewährt einen Einblick in die diplomatische Arbeit. Er erzählt außerdem von der außergewöhnlichen Fluchtgeschichte seiner Familie.

(lob)