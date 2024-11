„Markus Lanz“ heute am 12.11.24: Thema und Gäste am Dienstag

In der letzten Woche ist auf politischer Ebene sehr viel passiert. Donald Trump wurde erneut ins Weiße Haus der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt und Bundeskanzler Olaf Scholz gab das Ende der Ampel-Koalition bekannt. Am Anfang der Woche ging es auch bei „Markus Lanz“ noch um die Präsidentschaftswahl in den USA, ab Mittwoch stand dann aber die deutsche Innenpolitik im Fokus: Wann wird die Vertrauensfrage gestellt? Wann kann man mit Neuwahlen rechnen und wie steht es um die Konjunkturaussichten Deutschlands aus? Diesen Fragen hat sich Lanz in der vergangenen Woche mit seinen Gästen gewidmet.

Die Talkshow mit Markus Lanz läuft dreimal pro Woche im ZDF. Immer dienstags, mittwochs und donnerstags wird über ein aktuelles Thema aus Politik und Gesellschaft diskutiert. Dazu lädt der öffentlich-rechtliche Sender Politiker, Experten und Journalisten ins Studio ein, die sich den Fragen des Gastgebers stellen und das Thema in den politischen Kontext einordnen und bewerten.

Worum geht es heute am 12. November 2024 bei „Markus Lanz“? Wie lautet das Thema und welche Gäste sind dabei? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur aktuellen Folge des Polit-Talks haben wir hier für Sie.

Wo läuft „Markus Lanz“ heute am Dienstag?

Wenn Sie regelmäßig „Markus Lanz“ verfolgen, dann ist diese Information für Sie nichts Neues: Der Polit-Talk läuft dreimal pro Woche am späten Abend im ZDF. Neben der TV-Übertragung können Sie die Sendung auch im Live-Stream des Senders verfolgen.

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2009)

Wann? Dienstag, 12. November 2024, 23.00 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

Thema bei „Markus Lanz“ heute am 12.11.24

In jeder Folge gibt es ein Oberthema, um das sich die Diskussion dreht. In manchen Episoden der Talkshow werden auch mehrere Themen diskutiert, die nicht unbedingt im Zusammenhang stehen. Vergangene Woche ging es wie bereits erwähnt um die Präsidentschaftswahlen in den USA und das Ende der Ampel-Koalition. Auch aktuell besteht im Hinblick auf die Regierung weiterhin Gesprächsbedarf: Wann wird die Vertrauensfrage gestellt und wann ist mit Neuwahlen zu rechnen? Ob sich Markus Lanz mit seinen Gästen in dieser Woche diesen Fragen stellt, ist bisher nicht bekannt. Sobald wir das Thema der heutigen Ausgabe kennen, informieren wir Sie hier darüber.

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 12. November 2024

In jeder Folge von „Markus Lanz“ sind Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und den Medien zu Gast. Üblicherweise werden pro Sendung vier bis fünf Gäste eingeladen. Wer in der heutigen Ausgabe neben Markus Lanz Platz nimmt, hat das ZDF bisher noch nicht bekannt gegeben. Wir reichen die Gästeliste so schnell wie möglich nach.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Sollten Sie eine Ausgabe von „Markus Lanz“ verpasst haben, können Sie sich nicht auf eine Wiederholung im Fernsehen verlassen. Allerdings werden Sie stattdessen in der ZDF-Mediathek fündig. Dort können Sie nicht nur die aktuelle Folge, sondern auch die Talkrunden der vergangenen Monate ansehen.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ in dieser Woche?

Die Sendetermine der Polit-Talkshow in der Kalenderwoche 46 im Überblick:

Dienstag, 12. November 2024: 23.00 Uhr bis 0.15 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 13. November 2024: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 14. November 2024: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )