"Markus Lanz" heute am 12. Juni 2024: Thema und Gäste

Heute am 12. Juni 2024 bittet Markus Lanz wieder zur Gesprächsrunde. In diesem Artikel stellen wir Ihnen Gäste und Thema der heutigen Sendung im ZDF vor.

In Markus Lanz' gleichnamiger Talkshow lädt der Journalist regelmäßig zum Gespräch mit verschiedenen bekannten Gästen. Diskutiert werden aktuelle politische und gesellschaftlich relevante Themen. Immer dienstags, mittwochs und donnerstags erscheint eine neue Ausgabe im ZDF - schon seit 2008. Für gewöhnlich wird die Sendung am späten Abend ausgestrahlt - ab und an kommt es zu Verschiebungen.

Für heute, 12. Juni 2024, ist die neuste Folge für 23.30 Uhr angekündigt. Bis 0.45 Uhr werden die Gäste mit Lanz diskutieren. Möchte man die Gesprächsrunde live verfolgen, so hat man zusätzlich zu dem Angebot im linearen Fernsehen auch die Möglichkeit, die Talkshow über den ZDF-Livestream anzusehen. Ist einem der Zeitpunkt der Ausstrahlung zu spät, kann man die Sendung auch nachträglich in der ZDF-Mediathek abrufen.

Welche Gäste diskutieren heute Abend bei "Markus Lanz"? Und um welche Themen geht es bei den Gesprächen? In diesem Artikel liefern wir Ihnen alle Informationen rund um Gäste und Thema der aktuellen Ausgabe.

Thema bei "Markus Lanz" heute am 12. Juni 2024

Normalerweise wird ein Hauptthema für die jeweilige Sendung gewählt. Außerdem kann - je nach aktueller Situation - auch ein weiteres Thema angesprochen werden. Um welche es sich am heutigen Abend drehen wird, wurde bislang noch nicht offiziell bekannt gegeben. Sobald das ZDF die Themen des heutigen Abends veröffentlicht, informieren wir Sie hier darüber.

"Markus Lanz" heute: Gäste am 12. Juni 2024

Markus Lanz lädt im Regelfall zwei bis fünf Gäste ein, mit denen er über aktuelle Ereignisse, politische Entscheidungen und andere relevante Themen diskutiert. Mit wem er am heutigen Abend sprechen wird, ist aktuell ebenfalls noch nicht verkündet worden. Auch diese Information reichen wir schnellstmöglich hier nach.

Sendetermine: Wann läuft "Markus Lanz" in dieser Woche?

Neben der heutigen Ausgabe hatte Lanz auch bereits am gestrigen Dienstag, dem 11. Juni 2024 zur Talkshow geladen. Am morgigen Donnerstag, dem 13. Juni 2024 um 23.15 Uhr, wird eine weitere Folge zu sehen sein. Hier gibt es die Sendetermine für die Woche vom 10. Juni bis 16. Juni 2024 im Überblick:

"Markus Lanz" heute am Mittwoch: Was läuft außerdem?

Außer der Sendung von Markus Lanz hat auch die ARD am heutigen Mittwoch eine politische Talkshow im Programm: Um 23 Uhr läuft die Gesprächrunde von Sandra Maischberger. Dort diskutieren Sahra Wagenknecht und die Publizistin Marina Weisband, ob die Hilfen Deutschlands für die Ukraine im Krieg genügen.

Außerdem werden die Europawahlergebnisse Thema. Dazu wurde der SPD-Politiker Klaus Wowereit eingeladen.