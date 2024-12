"Markus Lanz" gestern am 12. Dezember 2024: Thema und Gäste am Donnerstag

Seit 2008 ist „Markus Lanz“ ein fester Bestandteil des ZDF-Programms und ist nach wie vor eine der beliebtesten und erfolgreichsten Polit-Talkshows im deutschen Fernsehen. Im Oktober feierte das Format ein großes Jubiläum: Die 2000. Folge von „Markus Lanz“ wurde im ZDF ausgestrahlt. In der kommenden Woche steht die letzte Folge des Jahres an, in der Lanz mit seinen prominenten Gästen auf die großen Themen von 2024 zurückblickt. Zuvor geht es aber wie gewohnt weiter: Die Talkshow läuft dienstags, mittwochs und donnerstags am späten Abend im ZDF.

Am Mittwoch dieser Woche war nur ein einziger Gast im Studio – der frühere Finanzminister Theo Waigel. Dabei ging es um die Bundestagswahl, den Wandel der politischen Kultur und die bevorstehenden sicherheitspolitischen Herausforderungen der Zukunft.

Worum ging es gestern bei „Markus Lanz“? Welche Gäste waren am 12. Dezember 2024 im Studio, und über welches Thema sprachen sie? Antworten darauf und alle wichtigen Infos zur neuesten Ausgabe der abendlichen Taslkshow haben wir hier für Sie.

Wo lief „Markus Lanz“ gestern am Donnerstag?

Wie immer lief die Talkrunde auch in dieser Woche am späten Abend im ZDF. Neben der Übertragung im TV konnten Sie die gestrige Sendung simultan im Live-Stream des ZDF verfolgen. Alle Informationen zur Übertragung von „Markus Lanz“ am 12.12.24 im Überblick:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2023)

Wann? Donnerstag, 12. Dezember 2024, 23.15 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

„Markus Lanz“: Gäste am 12. Dezember

In jeder Folge der treffen in der Diskussionsrunde Persönlichkeiten aus Politik, Gesellschaft und Kultur aufeinander. Am 12. Dezember 2024 waren laut ZDF die folgenden Personen zu Gast bei Markus Lanz:

Anna Kassautzki, SPD-Politikerin:

Mit gerade mal 29 Jahren gewann sie bei der letzten Bundestagswahl den Wahlkreis von Angela Merkel. Sie äußerte sich zur Rentenpolitik und zu Olaf Scholz.

Jens Teutrine, FDP-Politiker:

Der Chef der Jungen Gruppe der FDP-Bundestagsfraktion erläuterte, wie junge Liberale auf die Krise ihrer Partei schauen und wie der Wiedereinzug in den Bundestag geschafft werden soll.

Merle Spellerberg, Grünen-Politikerin:

Über einen Listenplatz der sächsischen Grünen schaffte sie 2021 als 24-Jährige den Einzug in den Bundestag. Sie schilderte gestern, wie sie als Jungpolitikerin ihre erste Legislaturperiode erlebte.

Maximilian Mörseburg, CDU-Politiker:

Der 32-jährige Bundestagsabgeordnete erläuterte, wie seine Partei junge Menschen für sich begeistern will und auf welchen politischen Kurswechsel er nach der Bundestagswahl hofft.

Thema bei „Markus Lanz“ gestern am 12. Dezember 2024

In der gestrigen Episode von „Markus Lanz“ standen verschiedene politische Themen rund um die kommende Wahl und den verschiedenen Parteien im Fokus des Gesprächs. Es ging um die Rentenpolitik von Olaf Scholz, die Krise der FDP, die Legislaturperiode einer jungen Politikerin bei den Grünen und darum, wie die CDU nun junge Menschen für sich begeistern will.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Wenn Sie die aktuelle Sendung von „Markus Lanz“ verpasst haben, ist das kein Beinbruch. Sie können die Episode im Nachhinein bequem in der Mediathek des ZDF wiederfinden. Alle Folgen der Show werden dort bereitgestellt. In der Regel stehen die Talkrunden noch einige Monate zum bereit. Wiederholungen im linearen TV gibt es allerdings nicht.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ nächste Woche?

An den Wochentagen ändert sich bei „Markus Lanz“ in der Regel nichts – jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag läuft eine neue Folge der Talkrunde. Ausnahmen wie gestern kommen jedoch ab und zu vor, da sich die Sendezeiten von Woche zu Woche ändern. Die kommenden Sendetermine im Überblick:

Dienstag, 17. Dezember 2024: 22.45 Uhr bis 0 Uhr ( ZDF )

Mittwoch, 18. Dezember 2024: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 19. Dezember 2024: Rückblick „Das Jahr 2024“ 20.15 Uhr bis 22.15 Uhr ( ZDF)