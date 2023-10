"Markus Lanz" gestern am 12. Oktober 2023: Das sind die Gäste

Jede Woche lädt Markus Lanz dienstags bis donnerstags Gesprächspartner zu sich in seine Talkshow. Hier die Infos zur Sendung vom 12. Oktober 2023.

Dreimal pro Woche bittet der Moderator Markus Lanz Gesprächspartner aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen in seine vormitternächtliche Talk-Runde. Häufig kommen Politikerinnen und Medien-Leute zu Wort, je nach dem aktuellen Thema hat Lanz aber auch Forscherinnen, Schauspieler oder Sport-Stars zu Gast. Die Sendung wird in der Regel eine Dreiviertelstunde vor Mitternacht im ZDF übertragen. Aus aktuellem Anlass kann der Start sich aber auch manchmal verschieben - häufig sind es dann Sport-Übertragungen, die den Südtiroler Lanz von seinem gewohnten Sendeplatz verdrängen. Gestern aber lief alles normal: Die Übertragung begann um 23.15 Uhr und endete am frühen Freitagmorgen um 0.30 Uhr.

Normalerweise überträgt das ZDF die Talkshow "Markus Lanz" dienstags, mittwochs und donnerstags. Man kann die Sendung an diesen Tagen im linearen Fernsehprogramm des ZDF oder zeitgleich im Livestream des Senders verfolgen. Es gibt auch eine Wiederholung: Das Video der gestrigen Sendung steht ab Freitag, 13. Oktober 2023, um 1 Uhr abrufbereit in der Mediathek des Senders.

Thema bei "Markus Lanz" gestern am 12. Oktober 2023

Gestern ging es bei "Markus Lanz" um innenpolitische Fragen - beispielsweise um den jeweiligen Zustand von FDP und AfD nach den Landtagswahlen. Dabei kamen auch migrations- und flüchtlingspolitsche Themen zu Sprache.

Markus Lanz" gestern: Gäste am 12. Oktober 2023

Gestern Abend stand auf der Gästeliste des ZDF:

Linda Teuteberg, FDP-Politikerin

Linda Teuteberg ist ehemalige Generalsekretärin und Migrationsexpertin der Liberalen. Sie äußert sich zur Wahlniederlage der FDP in Hessen und Bayern sowie zur Flüchtlingspolitik der Ampelkoalition.



Robert Lambrou, AfD-Politiker

Robert Lambrou ist hessischer Fraktionsvorsitzender der "Alternative für Deutschland". Er bezieht Stellung zur migrations- und europapolitischen Haltung seiner Partei.



Robin Alexander, Journalist

Robin Alexander ist stellvertretender Chefredakteur der Welt. Er äußerst sich zu den Versäumnissen in der deutschen Flüchtlingspolitik und über den schwächlichen Zustand der FDP. Außerdem nimmt er die Programmatik und Rhetorik der AfD unter die Lupe.



Belit Onay, Bündnis 90/Die Grünen

Belit Ona ist Oberbürgermeister von Hannover. Nach der neuesten Zuweisungsquote muss er bis März 2024 über 800 Menschen aufnehmen. Er beschreibt die Herausforderungen eines solche Flüchtlingszustroms für seine Stadt.