"Markus Lanz" heute am 13. November 2024: Thema und Gäste am Mittwoch

Dreimal wöchentlich lädt Markus Lanz spätabends im ZDF zur Talkrunde, in der er gemeinsam mit Gästen aus Politik, Wirtschaft und Journalismus gesellschaftliche und politische Themen analysiert. In den letzten Sendungen standen natürlich vor allem die Wahl Trumps und das Zerschellen der Ampel im Fokus. Neben seiner Talkshow ist Lanz auch als Dokumentarfilmer tätig und widmet sich der Fotografie. Für die Doku-Reihe „Amerika ungeschminkt“ bereiste er mehrfach die USA, zuletzt zur Befragung der Bevölkerung im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen. Zusammen mit Richard David Precht betreibt Lanz außerdem einen Podcast.

Worüber wird heute, am 13. November 2024, in der Sendung „Markus Lanz“ gesprochen? Und wer ist in der aktuellen Ausgabe zu Gast? Hier finden Sie die Antworten und alle relevanten Informationen zur neuesten Folge der Sendung.

Wo läuft „Markus Lanz“ heute am Mittwoch?

Wenn Sie ein häufiger oder sogar regelmäßiger Zuschauer von „Markus Lanz“ sind, dann wissen Sie es schon: Der Polit-Talk läuft an drei Abenden der Woche am nachts im ZDF. Außer der TV-Übertragung können Sie die Sendung auch im Live-Stream des Senders verfolgen.

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2010)

Wann? Mittwoch, 13. November 2024, 23.10 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

Thema bei „Markus Lanz“ heute am 13. November 2024

In jeder Ausgabe von „Markus Lanz“ steht ein zentrales Thema im Fokus, das die Diskussion prägt. Manchmal werden auch mehrere, unabhängige Themen beleuchtet. In der vergangenen Woche war dies etwa die Präsidentschaftswahl in den USA und das bereits vorhersehbare Ende der Ampel-Koalition.

Auch in dieser Woche bieten aktuelle Entwicklungen reichlich Gesprächsstoff zur politischen Lage in Deutschland. Gestern wurde bekannt, dass die Neuwahlen am 23. Februar 2025 angesetzt sind, und die Talkgäste analysierten, wie die Parteien ihre Strategien für diesen Termin ausrichten und das politische Momentum nutzen wollen. Auch die wirtschaftliche Lage Deutschlands war ein Schwerpunkt, besonders im Hinblick auf die Wachstumsziele und den wirtschaftspolitischen Kurs der Union. Darüber hinaus diskutierte die Runde die möglichen Verschiebungen der Kräfteverhältnisse nach den Neuwahlen und die Auswirkungen auf eine künftige Regierungsbildung. Ein weiterer Diskussionspunkt war die Besetzung im Team des künftigen US-Präsidenten Donald Trump und welche politischen Signale dies für die internationale Zusammenarbeit sendet.

Heute geht es um die Rolle Christian Lindners beim Bruch der Ampel, die geplanten Gesetzesvorhaben bis Ende der Legislaturperiode, die heutige Regierungserklärung von Kanzler Scholz, um die wirtschaftlichen Perspektiven Deutschlands und die Gefahren eines Handelskrieges mit den USA.

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 13.11.2024

In jeder Ausgabe von „Markus Lanz“ diskutieren Fachleute aus Politik, Wirtschaft und Medien miteinander - oder auch aus völlig anderen Bereichen von allgemeinem Interesse. Gewöhnlich werden vier bis fünf Gäste in die Talkrunde eingeladen. Heute, am 13. November, begrüßt Markus Lanz insgesamt vier Expertinnen und Experten, die an seiner Seite Platz nehmen. Hier sind die Gäste der heutigen Sendung „Markus Lanz“:

Christian Dürr, FDP-Politiker

Der Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion spricht über Christian Lindners Rolle beim Zerbrechen der Ampel-Koalition und erläutert, wie die Liberalen das aktuelle Umfragetief überwinden wollen.

Ralf Stegner, SPD-Politiker

Er kommentiert die Forderungen innerhalb der SPD, Boris Pistorius als Kanzlerkandidat vorzuschlagen und skizziert die geplanten Gesetzesinitiativen bis zum Ende der aktuellen Legislaturperiode.

Martin Machowecz, Journalist

Der stellvertretende Chefredakteur der Zeit analysiert die heutige Regierungserklärung von Bundeskanzler Scholz und gibt eine Einschätzung zum bevorstehenden Wahlkampf.

Ulrike Malmendier, Ökonomin

Die Professorin der University of California und Mitglied im Rat der Wirtschaftsweisen spricht über Deutschlands wirtschaftliche Aussichten und die Risiken eines potenziellen Handelskonflikts.

