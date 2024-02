"Markus Lanz" heute am 13. Februar 2024: Das sind die Gäste

Markus Lanz lädt heute wieder in seine gleichnamige Talksendung ein. Das sind die Gäste und das Thema am 13. Februar 2024.

An drei Tagen in der Woche läuft im ZDF die politische Talkshow "Markus Lanz" und das bereits seit 2008. Der Moderator lädt dabei Gesprächspartner aus den unterschiedlichsten Gesellschaftsbereichen zu sich ins Studio ein. Häufig handelt es sich um Politiker oder Wissenschaftlerinnen, es waren aber auch schon TV-Stars, Publizistinnen oder Sportler bei Markus Lanz zu Gast. Entscheidend für die Auswahl der Gäste ist das jeweilige Thema der Sendung.

Die Sendung beginnt am 13. Februar 2024 um 23 Uhr und endet voraussichtlich gegen 0.30 Uhr. Das ZDF überträgt "Markus Lanz" dienstags, mittwochs und donnerstags. Zuschauer können die Sendung sowohl im linearen TV-Programm des Senders als auch in dessen Livestream verfolgen. Wer die Sendung verpasst, kann sie sich nachträglich anschauen: Die ganze Folge ist für gewöhnlich ab 1 Uhr in der Mediathek des ZDF abrufbar.

Hier erfahren Sie, wer die Gäste und das Thema bei "Markus Lanz" am 13. Februar 2024 sind.

Das Thema bei "Markus Lanz" heute am 13. Februar 2024

Mit seinen Gästen spricht Markus Lanz am Dienstag, dem 13. Februar 2024 zu später Stunde unter anderem über die kommende Wahl in den USA und die Wirtschaftspolitik der FDP.

"Markus Lanz" heute: Die Gäste am 13. Februar 2024

Folgende Gäste sind am 13. Februar 2024 bei Markus Lanz im Studio zu Gast: