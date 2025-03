„Markus Lanz“ heute am 13.3.25: Thema und Gäste am Donnerstag

Bei „Markus Lanz“ wird in der Regel an drei Abenden pro Woche über aktuelle Themen aus den Bereichen Politik, Gesellschaft und Wirtschaft diskutiert. In den vergangenen Wochen drehte sich die Sendung inhaltlich neben der Bundestagswahl vor allem um die US-Politik. Hauptgrund dafür ist natürlich US-Präsident Donald Trump, der fast täglich jede Menge neuen Gesprächsstoff für eine ganze Reihe an Talkrunden liefert. Während der ersten Wochen seiner zweiten Amtszeit im Weißen Haus hat sich der 78-Jährige international nur wenige Freunde gemacht.

Markus Lanz und seine Gäste widmen sich in der Ausgabe am Donnerstag aber nicht nur Trump, sondern auch der deutschen Politik. Worum genau dreht sich die Talkshow heute am 13. März 2025? Wie lautet das aktuelle Thema und welche Gäste sind diesmal im Studio zugegen? Alle Infos zur neuen Folge der Polit-Talkshow haben wir hier für Sie.

Wo läuft „Markus Lanz“ heute am Donnerstag?

Wie immer läuft die Talkrunde auch in dieser Woche am späten Abend im ZDF. Dienstags, mittwochs und donnerstags gibt es je eine neue Ausgabe. Hier einmal die Infos zur Ausstrahlung am heutigen Donnerstag im Überblick:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2057)

Wann? Donnerstag, 13. März 2025, 23.15 Uhr

Wo? ZDF (TV), Live-Stream des ZDF (Online)

Thema bei „Markus Lanz“ heute am 13.3.25

Bei „Markus Lanz“ geht es heute am 13. März 2025 unter anderem um die Herausforderungen der europäischen Sicherheitsarchitektur sowie die Gefahren eines möglichen Handelskrieges mit den USA. Auch das deutsche Militär ist Thema der Diskussion – konkret wird die Frage besprochen, wie die Streitkräfte der Bundesrepublik zukunftsfähig gemacht werden könnten und sollten. Auch über die Folgen der aggressiven Zollpolitik Trumps sprechen die Teilnehmer der heutigen Talkrunde.

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 13. März 2025

In jeder Folge sind Politiker, Autoren, Experten und Journalisten zu Gast, die Themen wie die Bundestagswahl, den Krieg in der Ukraine, große Sportereignisse und aktuelle politische Vorfälle diskutieren. Anlässlich der heutigen Sendung hat Markus Lanz folgende drei Gäste zu sich ins Studio eingeladen:

Manfred Weber (EVP-Vorsitzender): Der CSU-Vize und Fraktionschef der EVP im EU-Parlament spricht im Rahmen der Talkshow über die Herausforderungen der europäischen Sicherheitsarchitektur sowie über die Gefahren eines Handelskrieges mit den USA.

Dietmar Bartsch (Linken-Politiker): Bartsch äußert Kritik an den Plänen von Union und SPD zur theoretisch unbegrenzten Kreditaufnahme für die Verteidigung. Zudem hält er es für „undemokratisch“, die GG-Änderung im Eiltempo durchzuboxen.

Sönke Neitzel (Militär-Experte): Mit Blick auf den aktuellen Jahresbericht zur Lage der Bundeswehr erläutert der Professor für Militärgeschichte, wie die deutschen Streitkräfte zukunftsfähig gemacht werden sollten.

Ulrike Herrmann (Journalistin): Die „taz“-Wirtschaftsredakteurin und Bestsellerautorin äußert sich bei „Markus Lanz“ zu den weitreichenden Folgen der aggressiven Zollpolitik Trumps – sowohl für Deutschland als auch für die US-Wirtschaft.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Sollten Sie die aktuelle Sendung von „Markus Lanz“ nicht zur angegebenen Sendezeit im TV verfolgen können, haben Sie die Möglichkeit, die Episode im Nachhinein über die Mediathek des ZDF abzurufen. Alle Folgen der Show werden dort hochgeladen, stehen jedoch nicht unbegrenzt zu Verfügung. Üblicherweise lassen sich die älteren Ausgaben der Talkrunde einige Monate lang streamen. Eine Wiederholung des Polit-Talks im TV bietet das ZDF derweil nicht an.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ diese und nächste Woche?

An den Wochentagen ändert sich bei „Markus Lanz“ für gewöhnlich nichts - jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag läuft eine neue Folge der Talkrunde. Ausnahmen wie die verspätete Mittwochsausgabe kommen aber immer wieder vor. Das sind die nächsten Sendetermine im Überblick:

Dienstag, 18. März 2025: 23.15 Uhr bis 00.30 Uhr ( ZDF )

Mittwoch, 19. März 2025: 23.15 Uhr bis 00.30 Uhr (ZDF )

Donnerstag, 20. März 2025: 23.15 Uhr bis 00.30 Uhr ( ZDF )