"Markus Lanz" heute am 13. Juli 2023: Das sind die Gäste

Talkmaster Markus Lanz lädt zu einer neuen Gesprächsrunde. Wir haben alle Informationen rund um Gäste und Thema der aktuellen Sendung heute am 13. Juli 2023.

Immer dienstags, mittwochs und donnerstags lädt Journalist und Moderator Markus Lanz in seine gleichnamige Talkshow ein. Im Normalfall startet die Sendung am späten Abend, häufig um 22.45 oder 23.15 Uhr. Die heutige Sendung ist für 23.15 Uhr angesetzt. Da das ZDF die Ausstrahlung übernimmt, kann man "Markus Lanz" ganz bequem auf der heimischen Couch im linearen Free-TV verfolgen. Zeitgleich wird die Sendung auch im Live-Stream des ZDF gezeigt. Wer heute Abend schon andere Pläne hat oder die Ausgabe von "Markus Lanz" gerne zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal nachschauen möchte, kann zusätzlich auf die ZDF-Mediathek zugreifen.

Sie wollen wissen, worüber genau in der heutigen Ausgabe von "Markus Lanz" gesprochen wird und wer die Diskutierenden sind? Kein Problem, hier finden Sie alle Informationen rund um Thema und Gäste der aktuellen Ausgabe von "Markus Lanz" am 13. Juli 2023.

Thema bei "Markus Lanz" heute am 13. Juli 2023

Im Normalfall dreht sich eine Ausgabe der Sendung "Markus Lanz" um ein bestimmtes Schwerpunktthema. In der heutigen Ausgabe geht es um energie- und haushaltspolitische Fragen.

"Markus Lanz" heute: Gäste am 13. Juli 2023

Für seine regelmäßigen Gesprächsrunden lädt Markus Lanz immer wieder unterschiedliche Gäste ein - zumeist stammen diese aus den Bereichen Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, Gesellschaft oder Medien. Gemeinsam diskutieren sie die Fragestellung(en) der Sendung. Für die heutige Ausgabe am 13. Juli 2023 sind folgende Gäste eingeladen:

Adam Tooze, Wirtschaftshistoriker

Tooze ist Professor an der Columbia University in New York. Er hinterfragt den haushalts- und finanzpolitischen Kurs Deutschlands und kritisiert die Investitionspolitik der Bundesregierung.



Uwe Ritzer, Autor

Ritzer arbeitet als Investigativ-Journalist bei der "SZ". Er warnt vor einem drohenden Wassernotstand in Deutschland und erklärt die Ursachen hierfür. Außerdem skizziert er die Folgen für Bevölkerung und Wirtschaft.

Christian Dürr, Politiker

Als FDP-Fraktionschef bezieht Dürr Stellung zum aktuellen Stand des Gebäudeenergiegesetzes. Zudem erläutert er die Forderung seiner Partei nach mehr Technologieoffenheit und geht auf die weitere Zusammenarbeit der Ampelkoalition ein.



Petra Pinzler, Journalistin

Die Wirtschaftsexpertin der "ZEIT" erklärt das Verhalten der FDP während der Streitigkeiten um die Heizungswende. Außerdem legt sie ihre Meinung zu den Potenzialen von Wasserstoff als Energieträger dar.