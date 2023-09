"Markus Lanz" gestern am 12. September: Das waren die Gäste

Bei "Markus Lanz" diskutierten auch gestern am 12. September wieder Gäste aus Politik und Medien über die aktuelle politische Weltlage.

Die ZDF-Talkshow " Markus Lanz" hatte die kürzeste Sommerpause der Talkshows im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Bereits Ende August war der Tiroler Moderator wieder im TV mit neuen Ausgaben seiner Sendung zu sehen. Diese läuft dreimal die Woche immer spätabends beim ZDF.

Aufgrund der späten Ausstrahlung werden die Sendungen immer bereits am Nachmittag aufgezeichnet. Denn häufig ist "Markus Lanz" erst deutlich nach Mitternacht zu Ende. Da in die Talkshow hochkarätige Gäste aus der Spitzenpolitik, der Wirtschaft und der deutschen Medienlandschaft eingeladen werden, ist eine Live-Ausstrahlung zu so später Stunde keine Option.

Wer waren die Gäste in der Sendung vom 12. September? Über welches Thema wurde diesmal bei "Markus Lanz" diskutiert? Alle Infos zur Ausgabe von gestern finden Sie hier.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

Thema bei "Markus Lanz" gestern am 12. September

Gestern am 12. September stand die Weltpolitik im Fokus der Sendung. Gesprochen wurde unter anderem über den gerade zu Ende gegangenen G20 Gipfel in Indien. Außerdem rückte wieder der andauernde Krieg in der Ukraine in den Mittelpunkt. Sowohl die dortige Situation als auch der kürzliche Besuch von Außenministerin Annalena Baerbock wurden thematisiert.

"Markus Lanz" gestern: Gäste am 12. September

Für gewöhnlich sind drei oder vier Gäste bei "Markus Lanz" eingeladen. Diese sind meistens aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Medien. Da es sich in der Sendung gestern am 12. September nicht um konkrete wirtschaftliche Probleme dreht, sind diesmal keine Gäste aus der Wirtschaft mit dabei. Stattdessen ist ein Oberst a.D. zu Gast, der die Entwicklung des Krieges in der Ukraine analysiert.

Das waren die Gäste bei "Markus Lanz" gestern am 12. September: