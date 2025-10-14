„Markus Lanz“ heute am 14.10.25: Thema und Gäste am Dienstag

Mit inzwischen über 15 Jahren Sendehistorie gehört „Markus Lanz“ zu den ältesten politischen Talkformaten im deutschen Fernsehen. Der ZDF-Moderator diskutiert regelmäßig mit führenden Köpfen aus Politik, Medien und Wissenschaft über gesellschaftliche Entwicklungen und politische Themen.

In der vergangenen Woche standen drei Schwerpunkte im Mittelpunkt: Zum einen der zweite Jahrestag des Hamas-Angriffs auf Israel und die Frage, wie stabil die politischen Verhältnisse im Nahen Osten zwei Jahre danach wirklich sind. Zum anderen ging es um die Zukunft der Demokratie in Deutschland und den USA, insbesondere angesichts wachsender Polarisierung und populistischer Tendenzen. Den Abschluss bildete eine Sendung über die strategische Neuausrichtung der FDP. Der neue Parteivorsitzende Christian Dürr drückte die Absicht aus, die FDP zu einer „Partei der radikalen Mitte“ zu machen und sich politisch neu zu positionieren.

Worum geht es heute am 14. Oktober 2025 bei „Markus Lanz“? Welche Gäste sind im Studio und wie lautet das Thema der Sendung? Neben den Antworten auf diese Fragen haben wir auch alle Infos zur neuesten Ausgabe des Polit-Talks hier für Sie.

Wo läuft „Markus Lanz“ heute am Dienstag?

Der Polit-Talk läuft heute wie immer am späten Abend im ZDF. Neben der TV-Übertragung können Sie die aktuelle Sendung alternativ auch im Live-Stream des Senders verfolgen.

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2136)

Wann? Dienstag, 14. Oktober 2025, 22.45 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

Thema bei „Markus Lanz“ heute am 14.10.25

Jede Folge widmet sich einem Oberthema, das Markus Lanz mit seinen Gästen diskutiert. Heute geht es unter anderem um den von Kanzler Merz und der Bundesregierung versprochenen „Herz der Reformen“. Ulrike Herrmann von der taz äußert sich zu den Sparplänen der Koalition und thematisiert die zunehmende Gefahr der sozialen Ungleichheit. Weiterhin steht angesichts der Waffenruhe in Israel und der Geiselfreilassung durch die HAMAS auch die Lage im Nahen Osten im Mittelpunkt.

Sollten Ihnen die Themen der heutigen Sendung nicht zusagen, können Sie alternativ auch die neue Folge von „Maischberger“ in der ARD ansehen. Dort dreht sich die Diskussion unter anderem um die Meinungsfreiheit in Deutschland.

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 14. Oktober 2025

In jeder Folge von „Markus Lanz“ sind Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und den Medien zu Gast. Die Gästeliste für den 14. Oktober 2025 haben wir hier für Sie:

Carsten Linnemann, CDU-Generalsekretär: Er nimmt Stellung zu Fahrplan und programmatischen Schwerpunkten des versprochenen „Herbst der Reformen“. Zudem äußert er sich zu Bundeskanzler Friedrich Merz.

Ulrike Herrmann, Journalistin: Die taz -Wirtschaftsexpertin blickt auf die Sparpläne von Schwarz-Rot und warnt vor einer Zunahme der sozialen Ungleichheit.

Thomas Reichart, Korrespondent: Nach der gestrigen Gaza-Friedensfeier in Ägypten und der Geiselfreilassung analysiert der Leiter des ZDF-Studios Tel Aviv die Lage in Israel und die Perspektiven für die Region.

Efrat Machikawa, Geiselangehörige: Die Nichte des vor acht Monaten aus der Geiselhaft der Hamas befreiten Gadi Moses spricht über die Traumata der Ex-Geiseln und ihrer Angehörigen und über deren Hoffnungen.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Sollten Sie eine Ausgabe von „Markus Lanz“ verpasst haben, können Sie sich nicht auf eine Wiederholung im Fernsehen verlassen. Allerdings werden Sie stattdessen in der ZDF-Mediathek fündig. Dort können Sie nicht nur die aktuelle Folge, sondern auch die Talkrunden der vergangenen Monate ansehen. Die Episoden stehen dort jedoch nicht unbegrenzt zur Verfügung.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ in dieser Woche?

Wie immer gibt es „Markus Lanz“ am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag im ZDF zu sehen. Die Sendetermine der Talkshow in dieser Woche im Überblick:

Dienstag, 14. Oktober 2025: 22.45 Uhr bis 0.00 Uhr ( ZDF )

Mittwoch, 15. Oktober 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 16. Oktober 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )