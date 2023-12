"Markus Lanz" heute am 14. Dezember 2023: Das sind die Gäste

Jede Woche bittet Moderator Markus Lanz an drei aufeinander folgenden Abenden Gäste aus unterschiedlichen Gesellschaftsbereichen in seine späte Talkrunde beim ZDF. Oftmals sind das Wissenschaftlerinnen, Politiker und Medien-Leute - je nach Thema der Runde nehmen aber auch häufig Schauspieler, Autorinnen, Sport-Asse oder andere Promis teil. Manchmal verirren sich sogar völlig Unbekannte in die Show, wenn sie etwas Außergewöhnliches zu berichten haben.

Die Sendung startet normalerweise kurz nach 23 Uhr und endet etwa eine halbe Stunde nach Mitternacht. Manchmal verschiebt der Start sich aber auch - zum Beispiel, wenn Sport-Ereignisse den Moderator von seinem angestammten Sendeplatz verdrängen. Dann kann es beispielsweise vorkommen, dass der Start kurz vor Mitternacht oder sogar noch später stattfindet. Für heute indes meldet der Sender einen planmäßigen Beginn - 23.15 Uhr. Die Sendung dauert bis 0.30 Uhr am frühen Freitagmorgen.

Das ZDF präsentiert "Markus Lanz" dienstags, mittwochs und donnerstags. Die Talkshow kann man ganz herkömmlich im linearen TV-Programm des Senders oder - zur selben Zeit - in dessen Livestream verfolgen. Eine Wiederholung wird ebenfalls angeboten: Das Video zur heutigen Sendung ist ab Freitag, 15.12.2023, um 1 Uhr in der Mediathek abrufbar.

Thema bei "Markus Lanz" heute am 14. Dezember 2023

Heute kommen sowohl innen- als auch außenpolitische Themen zur Sprache. Zum einen geht es um die von einer Bundestags-Fraktion zur "Gruppe" geschrumpfte Linke und den Haushaltskompromiss der Ampel. Zum anderen werden die USA ins Visier genommen - unter anderem die Vorbereitungen Donald Trumps auf das bevorstehende Wahjahr.

"Markus Lanz" heute: Gäste am 14. Dezember 2023

Dietmar Bartsch, Politiker

Dietmar Bartsch gehört der Partei Die Linke an. Er erörtert deren Zukunft, nachdem die Gruppe um Sahra Wagenknecht sich konstituiert hat. Außerdem nimmt er Stellung zu außen-, sicherheits- und wirtschaftspolitischen Fragen.



Anna Lehmann, Journalistin

Anna Lehmann ist Leiterin des Parlamentsbüros der taz. Sie analysiert den Haushaltskompromiss der Ampel, die Risiken eines endgültigen Niedergangs der Linkspartei und die Arbeit von Dietmar Bartsch als Fraktionschef.



Elmar Theveßen, Journalist

Elmar Theveßen ist Leiter des ZDF-Studios Washington. Er äußert sich zur US-Wirtschaft und der Rolle Amerikas im Krieg Russlands gegen die Ukraine. Außerdem beschreibt er, wie Donald Trump sich für das anstehende Wahljahr bereitmacht.



Rüdiger Bachmann, Ökonom

Rüdiger Bachmann ist ein in den USA lehrender VWL-Professor. Er macht sich Gedanken zu den Folgen der Etatkürzungen beim Klima- und Transformationsfond sowie zur massiven Subventionspolitik Amerikas.