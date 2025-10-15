„Markus Lanz“ heute am 15.10.25: Thema und Gäste am Mittwoch

Markus Lanz ist mit seiner Polit-Talkshow in dieser Woche wieder dreimal auf Sendung. Am Dienstag sprach Lanz unter anderem mit CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann über den Streit zwischen SPD und CDU um die mögliche Wehrpflicht und die strategische Neuausrichtung der Bundesregierung. Linnemann betonte, dass Deutschland „in einer neuen Zeit“ lebe, in der man „nicht mit alten Antworten“ reagieren könne. Wirtschaftsjournalistin Ulrike Herrmann warnte vor sozialen Folgen der geplanten Sparpolitik.

ZDF-Korrespondent Thomas Reichart berichtete aus Tel Aviv über die fragile Lage in Israel nach der jüngsten Geiselfreilassung und sprach von einer „Gesellschaft, die nach Monaten der Gewalt und Unsicherheit kaum zur Ruhe kommt“. Efrat Machikawa, Angehörige einer ehemaligen Geisel, schilderte eindrücklich die psychischen Belastungen und den schwierigen Weg zurück in den Alltag.

Worum geht es heute am 15. Oktober 2025 bei „Markus Lanz“? Welche Gäste sind im Studio und wie lautet das Thema der Sendung? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur neuesten Ausgabe des Polit-Talks gibt es hier.

Wo läuft „Markus Lanz“ heute am Mittwoch?

Wie immer läuft die Talkrunde auch in dieser Woche am späten Abend im ZDF. Neben der Übertragung im Fernsehen können Sie den Polit-Talk auch im Live-Stream des Senders verfolgen. Die Infos zur Übertragung im Überblick:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2137)

Wann? Mittwoch, 15. Oktober 2025, 23.15 Uhr

Wo? ZDF (TV), Live-Stream des ZDF (Online)

Thema bei „Markus Lanz“ heute am 15.10.25

Meistens gibt es in den Talkrunden ein Oberthema, das Markus Lanz mit seinen Gästen diskutiert. In der Regel dreht sich die Diskussion um aktuelle Themen aus Politik, Gesellschaft oder Wirtschaft. In der heutigen Sendung am 15. Oktober 2025 geht es unter anderem um die Aufrüstungspläne der Regierung, die Wiedereinführung der Wehrpflicht und um die Sozialpolitik der Bundesregierung.

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 15. Oktober 2025

In jeder Folge sind Politiker, Autorinnen, Experten und Journalistinnen zu Gast, die Themen wie die Bundestagswahl, den Krieg in der Ukraine, große Sportereignisse und aktuelle politische Sachverhalte diskutieren. Die Namen der heutigen Gäste im Überblick:

Ines Schwerdtner, Linken-Chefin: Sie kritisiert die deutschen Aufrüstungspläne und die Bürgergeld-Reform und legt dar, wie ihre Partei den Sozialstaat zukunftsfähig machen und für Deutschlands Sicherheit sorgen würde.

Beatrix von Storch, AfD-Politikerin: Die Vizefraktionsvorsitzende erläutert die Haltung der AfD zu Wehrpflicht und Verteidigung sowie zu Wirtschaft und Renten- und Sozialpolitik.

Eva Quadbeck, Journalistin: Die Chefredakteurin des „Redaktionsnetzwerks Deutschland“ schaut auf die Oppositionsarbeit von Linkspartei und AfD und analysiert Ähnlichkeiten und Differenzen zwischen beiden Parteien.

Claudia Major, Militär-Expertin: Sie informiert über die Entwicklung des Ukrainekrieges und erläutert mit Blick auf das Friedensabkommen für Gaza, ob US-Präsident Trump auch hier eine Vermittlerrolle spielen könnte.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Sollten Sie die aktuelle Sendung von „Markus Lanz“ verpasst haben, können Sie die Episode im Nachhinein über die Mediathek des ZDF abrufen. Alle Folgen der Show werden dort hochgeladen, sind jedoch nicht unbegrenzt abrufbar. In der Regel stehen die Talkrunden einige Monate im Stream zur Verfügung. Eine Wiederholung des Polit-Talks im TV bietet das ZDF nicht an.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ diese und nächste Woche

An den Wochentagen ändert sich bei „Markus Lanz“ in der Regel nichts – jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag läuft eine neue Folge der Talkrunde. Die kommenden Sendetermine im Überblick:

Mittwoch, 15. Oktober 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 16. Oktober 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )

Dienstag, 21. Oktober 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )