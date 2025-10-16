„Markus Lanz“ gestern am 15.10.25: Thema und Gäste am Mittwoch

Markus Lanz ist mit seiner Polit-Talkshow in dieser Woche wieder dreimal auf Sendung. Am Dienstag sprach Lanz unter anderem mit CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann über den Streit zwischen SPD und CDU um die mögliche Wehrpflicht und die strategische Neuausrichtung der Bundesregierung. Linnemann betonte, dass Deutschland „in einer neuen Zeit“ lebe, in der man „nicht mit alten Antworten“ reagieren könne. Wirtschaftsjournalistin Ulrike Herrmann warnte vor sozialen Folgen der geplanten Sparpolitik.

ZDF-Korrespondent Thomas Reichart berichtete aus Tel Aviv über die fragile Lage in Israel nach der jüngsten Geiselfreilassung und sprach von einer „Gesellschaft, die nach Monaten der Gewalt und Unsicherheit kaum zur Ruhe kommt“. Efrat Machikawa, Angehörige einer ehemaligen Geisel, schilderte eindrücklich die psychischen Belastungen und den schwierigen Weg zurück in den Alltag.

Worum ging es gestern am 15. Oktober 2025 bei „Markus Lanz"?

Wo lief „Markus Lanz“ gestern am Mittwoch?

Wie immer läuft die Talkrunde auch in dieser Woche am späten Abend im ZDF. Neben der Übertragung im Fernsehen konnten Sie den Polit-Talk auch im Live-Stream des Senders verfolgen. Die Infos zur Übertragung im Überblick:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2137)

Wann? Mittwoch, 15. Oktober 2025, 23.15 Uhr

Wo? ZDF (TV), Live-Stream des ZDF (Online)

Thema bei „Markus Lanz“ gestern am 15.10.25

Meistens gibt es in den Talkrunden ein Oberthema, das Markus Lanz mit seinen Gästen diskutiert. In der Regel dreht sich die Diskussion um aktuelle Themen aus Politik, Gesellschaft oder Wirtschaft. In der gestrigen Sendung am 15. Oktober 2025 ging es unter anderem um die Aufrüstungspläne der Regierung, die Wiedereinführung der Wehrpflicht und um die Sozialpolitik der Bundesregierung.

„Markus Lanz“ gestern: Gäste am 15. Oktober 2025

In jeder Folge sind Politiker, Autorinnen, Experten und Journalistinnen zu Gast, die Themen wie die Bundestagswahl, den Krieg in der Ukraine, große Sportereignisse und aktuelle politische Sachverhalte diskutieren. Die Namen der gestrigen Gäste im Überblick:

Ines Schwerdtner, Linken-Chefin: Sie kritisierte die deutschen Aufrüstungspläne und die Bürgergeld-Reform und legte dar, wie ihre Partei den Sozialstaat zukunftsfähig machen und für Deutschlands Sicherheit sorgen würde.

Beatrix von Storch, AfD-Politikerin: Die Vizefraktionsvorsitzende erläuterte die Haltung der AfD zu Wehrpflicht und Verteidigung sowie zu Wirtschaft und Renten- und Sozialpolitik.

Eva Quadbeck, Journalistin: Die Chefredakteurin des „Redaktionsnetzwerks Deutschland“ schaute auf die Oppositionsarbeit von Linkspartei und AfD und analysierte Ähnlichkeiten und Differenzen zwischen beiden Parteien.

Claudia Major, Militär-Expertin: Sie informierte über die Entwicklung des Ukrainekrieges und erläuterte mit Blick auf das Friedensabkommen für Gaza, ob US-Präsident Trump auch hier eine Vermittlerrolle spielen könnte.

