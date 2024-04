"Markus Lanz" heute am 16. April 2024: Das sind die Gäste

Talkmaster Markus Lanz lädt zur Gesprächsrunde ins ZDF. Hier gibt es alle Informationen rund um Gäste und Thema der Sendung am 16. April 2024.

Immer dienstags, mittwochs und donnerstags diskutiert Markus Lanz in seiner gleichnamigen Talksendung über aktuelle gesellschaftspolitische Themen. Übertragen wird die Sendung im ZDF. Wer die Gesprächsrunde mitverfolgen möchte, hat also mehrere Möglichkeiten: Zum einen wird die Sendung im linearen TV im ZDF ausgestrahlt - man kann sie also entspannt zurückgelehnt von der heimischen Couch aus ansehen. Zum anderen kann man sie - parallel zur Ausstrahlung im TV - auch online im Livestream des ZDF verfolgen.

Die Sendung heute am 16. April 2024 beginnt um 22.45 Uhr. Wem das zu spät ist, um live einzuschalten, der hat auch die Möglichkeit, die aktuelle Ausgabe nachzuholen: In der ZDF-Mediathek steht die Sendung auch nach der Ausstrahlung im TV noch zum Abruf bereit.

Sie wollen wissen, über welches Thema heute Abend bei "Markus Lanz" diskutiert wird und wer in die Gesprächsrunde eingeladen ist? Wir haben alle Informationen rund um Gäste und Thema am 16. April 2024.

Thema bei "Markus Lanz" heute am 16. April 2024

Talkmaster Markus Lanz und seine Gäste sprechen im Regelfall pro Sendung über ein zusammenhängendes Überthema, das in seinen einzelnen Aspekten diskutiert wird. In der Sendung am 16. April 2024 geht es um den geopolitischen Konflikt der Stunde: Gesprochen wird über den jüngsten Angriff des Irans auf Israel und die Auswirkungen dessen auf die Gesamtsituation im Nahen Osten.

"Markus Lanz" heute: Gäste am 16. April 2024

Drei bis fünf weitere Gäste sitzen im Normalfall neben Lanz auf dem Podium, um ihre Meinung zu den Themen der Sendung darzulegen. In der heutigen Ausgabe am 16. April 2024 sind folgende Gäste eingeladen:

Michael Bewerunge, ZDF-Korrespondent

Der Journalist wird aus Tel Aviv ins "Markus Lanz"-Studio zugeschaltet. Von vor Ort berichtet er über die aktuelle innenpolitische Lage in Israel und beschreibt, welche Stimmung innerhalb der Bevölkerung herrscht.

Guido Steinberg, Islamwissenschaftler

Steinberg erläutert die Geschichte des bereits viele Jahre andauernden, verdeckt geführten Krieges zwischen Israel und dem Iran. Darüber hinaus legt er auch dar, wie die Sicherheitslage in Nahost seiner Ansicht nach stabilisiert werden könnte.

Carlo Masala, Militärexperte

Masala ist Professor für Internationale Politik an der Universität der Bundeswehr München. Mit seiner Expertise erklärt er, welches militärische Potenzial sowohl der Iran als auch Israel jeweils haben.



Daniela Sepehri, Iran-Aktivistin

Die Aktivistin und Tochter exiliranischer Eltern spricht über die aktuelle Situation der iranischen Bevölkerung. Sie sagt: "Im Schatten der Nachrichten über den Angriff auf Israel wurde in Iran eine Hinrichtungswelle gestartet."

Kevin Kühnert, SPD-Generalsekretär

Vor dem Hintergrund des zugespitzten Iran-Israel-Konflikts erläutert Kühnert die sicherheits- und außenpolitische Haltung seiner Partei. Im Zuge dessen äußert er sich auch zur China-Reise von Kanzler Scholz.