"Markus Lanz" heute am 16. Mai 2024: Das sind die Gäste

Markus Lanz ist am 16. Mai 2024 mit einer neue Ausgabe seiner Sendung im ZDF zu sehen. In diesem Artikel gibt es alle Infos rund um Gäste und Thema.

Markus Lanz lädt am heutigen Mittwoch, dem 16. Mai 2024 in gewohnter Manier verschiedene Gäste zu seiner Talksendung ein. Die Ausgabe wird wie immer im linearen Fernsehprogramm vom ZDF ausgestrahlt. Allerdings gibt es auch die Möglichkeit, die Gesprächsrunden im Livestream des ZDF zu verfolgen. Im Normalfall laufen die Ausgaben der Sendung immer am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag.

Die Sendung vom 16. Mai 2024 startet um 23.15 Uhr. Schafft man es nicht, die Ausgabe zu später Stunde live anzusehen, so ist dies auch nachträglich in der ZDF-Mediathek möglich. Der Stream wird im Anschluss zur Verfügung gestellt.

Thema bei "Markus Lanz" heute am 16. Mai 2024

Typischerweise wird in der Sendung "Markus Lanz" zu aktuellen und gesellschaftlich relevanten Thema diskutiert. In der heutigen Ausgabe vom 16. Mai 2024 handelt es sich dabei um Fragen zur Klima- und Umweltpolitik. Außerdem ist die Bekämpfung von Antisemitismus Thema am Abend.

"Markus Lanz" heute: Gäste am 16. Mai 2024

Journalist und Moderator Markus Lanz begrüßt für gewöhnlich zwei bis vier weitere Gäste, um mit diesen die Themen der Sendung zu diskutieren. In der Ausgabe am 16. Mai 2024 sind dies:

Steffi Lemke, Bundesumweltministerin

Lemke ist Grünen-Politikerin und spricht bei "Markus Lanz" über die Umweltpolitik der Ampel-Koalition. Zudem bezieht sie Stellung zu einem Vorwurf vonseiten der Union. Darin heißt es, in ihrem Ministerium habe sie Sorgen zu den Laufzeiten und Atomkraftwerken unterdrückt.



Ulrike Winkelmann, Journalistin

Winkelmann, die Chefin der "taz", wird sich in der Sendung zur Natur- und Klimaschutzpolitik Deutschlands äußern. Besonders im Fokus steht dabei die Frage: Kann Deutschland auf die Öko-Strategie afrikanischer Staaten Einfluss nehmen?



Joe Chialo, CDU-Politiker

Chialo ist der Kultursenator Berlins. Er erklärt bei "Markus Lanz", wieso er sich für eine Anti-Diskriminierungsklausel für kulturelle Institutionen ausspricht - trotz verfassungsrechtlicher Bedenken.



Philipp Peyman Engel, Journalist

Der Chefredakteur der "Jüdischen Allgmeinen" Peyman Engel geht in der Sendung auf das Leben von Jüdinnen und Juden in Deutschland ein - insbesondere vor dem Hintergrund des Nahostkonflikts und den propalästinensischen Protesten Berliner Studierenden.