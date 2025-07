„Markus Lanz“ heute am 16.7.25: Thema und Gäste am Mittwoch

Bei „Markus Lanz“ wird dreimal pro Woche über aktuelle Themen aus Politik, Gesellschaft und Medien diskutiert. Am Dienstagabend stand die geplante Wahl von Frauke Brosius-Gersdorf zur Verfassungsrichterin im Mittelpunkt. Die Staatsrechtlerin war von der SPD-Fraktion für das Amt nominiert worden, sah sich aber im Vorfeld der Wahl massiver Kritik ausgesetzt. In der Sendung verteidigte sie sich gegen den Vorwurf, radikale Positionen zu vertreten – insbesondere mit Blick auf ihre Haltung zum Schwangerschaftsabbruch. „Ich vertrete absolut gemäßigte Positionen aus der Mitte unserer Gesellschaft“, betonte Brosius-Gersdorf und wies entsprechende Medienberichte entschieden zurück.

Auch über die parteipolitischen Hintergründe des geplatzten Wahlvorhabens wurde ausführlich gesprochen. Marc Felix Serrao, Chefredakteur der Neuen Zürcher Zeitung in Deutschland, bewertete das Scheitern der Abstimmung als wichtiges Signal für die Unabhängigkeit des Bundesverfassungsgerichts. Aus seiner Sicht sei es richtig gewesen, die Wahl in letzter Minute zu verhindern, um Schaden von der Institution abzuwenden. Die taz-Journalistin Anna Lehmann kritisierte hingegen die Kampagne gegen die Brosius-Gersdorf als überzogen und warnte vor einem gefährlichen Umgang mit medialer Stimmungsmache in politischen Personalfragen.

Worum geht es heute am 16. Juli 2025 bei „Markus Lanz“? Wie lautet das aktuelle Thema, und welche Gäste sind im Studio? Antworten auf diese Fragen und alle Hintergründe zur aktuellen Ausgabe der ZDF-Talkshow haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Thema bei „Markus Lanz“ heute am 16.7.25

Die heutige Sendung dreht sich den Eklat um die geplatzte Wahl von drei Verfassungsrichtern. Persönlichkeiten aus Politik und Medien beziehen Stellung.

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 16. Juli 2025

In jeder Folge sind Politiker, Autoren, Experten und Journalisten zu Gast, die Themen wie die Bundestagswahl, den Krieg in der Ukraine, große Sportereignisse und aktuelle politische Themen diskutieren.

Britta Haßelmann, Grünen-Politikerin

Nach dem Eklat um die gescheiterte Wahl von drei Verfassungsrichtern sorgte die Fraktionsvorsitzende der Grünen mit einer emotionalen Rede im Bundestag für große Aufmerksamkeit. Darin legte sie ihre Kritik an der Union im Detail dar.

Christoph Ploß, CDU-Politiker

Die Union zeigt sich uneins über das weitere Vorgehen im Fall der SPD-nominierten Verfassungsrichterin Frauke Brosius-Gersdorf. Der CDU-Abgeordnete Christoph Ploß bezieht in der Debatte Stellung.

Melanie Amann, Journalistin

Die Juristin und stellvertretende Chefredakteurin des „Spiegel“ beleuchtet, in welchem Ausmaß das Debakel um die Richterwahl das Vertrauen in demokratische Institutionen erschüttert haben könnte.

Robin Alexander, Journalist

Der stellvertretende Chefredakteur der „Welt“ kommentiert die politische Aufarbeitung der Causa Brosius-Gersdorf und bewertet das öffentliche Auftreten der Potsdamer Professorin im Zuge der Kontroverse.

