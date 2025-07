„Markus Lanz“ gestern am 15.7.25: Thema und Gäste am Dienstag

In der vergangenen Woche wurden bei Markus Lanz wieder verschiedene aktuelle Themen diskutiert. Am Dienstag ging es unter anderem um die von der Bundesregierung ausgerufene Migrationswende. CSU-Generalsekretär Martin Huber verteidigte die geplanten Maßnahmen zur Begrenzung der Asylzuwanderung, während Migrationsexperte Gerald Knaus vor einem möglichen Scheitern der Politik warnte – insbesondere angesichts von Gesprächen über Abschiebungen nach Afghanistan. Die Journalistin Anna Lehmann kritisierte die Nahostpolitik der Regierung und CNN-Korrespondent Frederik Pleitgen berichtete eindrücklich von seiner Reise in den Iran, wo sich die geopolitischen Spannungen zwischen Israel, den USA und Teheran weiter zuspitzen.

In der Sendung am Mittwoch ging es dann unter anderem um Fragen der politischen Kommunikation und gesellschaftlichen Zusammenhalt, während am Donnerstag erneut die Klimapolitik im Zentrum stand. Die Diskussion zwischen Boris Palmer, Maja Göpel, Jochem Marotzke und Axel Bojanowski drehte sich um Deutschlands internationale Verantwortung, wirtschaftliche Belastbarkeit und die Wirksamkeit nationaler Klimaschutzmaßnahmen. Besonders hitzig wurde es, als Palmer die deutsche Klimapolitik als „isoliert und wirtschaftsfeindlich“ bezeichnete, worauf Marotzke entgegnete, dass ohne europäische Zusammenarbeit gar nichts erreicht werde.

Worum gingt es gestern am 15. Juli 2025 bei „Markus Lanz"?

„Markus Lanz" gestern: Gäste am 15. Juli 2025

In jeder Folge von „Markus Lanz" sind Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und den Medien zu Gast. Gestern am 15.7.25 waren folgende Gäste beim Moderator im Studio zugegen:

Frauke Brosius-Gersdorf (Juristin): Die SPD-Kandidatin für das Verfassungsgericht schilderte im Rahmen der Talkshow, wie sie auf die geplatzte Richterwahl sowie die Berichterstattung über sie und ihre Standpunkte blickt.

Anna Lehmann (Journalistin): Die „taz“-Parlamentsbüro-Leiterin kommentierte ihrerseits die Debatte um Brosius-Gersdorf und erläuterte darüber hinaus ihre Kritik an der Union und warum sie sich die Potsdamerin als Verfassungsrichterin wünscht.

Marc Felix Serrao (Journalist): Der Chef des Berliner „NZZ“-Büros äußerte sich wie folgt über die vertagte Richterwahl: „Karlsruhe wurde vor einem massiven Vertrauensverlust bewahrt. Der Dank dafür gebührt den Hinterbänklern von CDU/CSU.“

Thema bei „Markus Lanz" gestern am 15.7.25

Jede Folge widmet sich einem Oberthema, das Markus Lanz mit seinen Gästen diskutiert. In der Regel geht es um Themen aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Gestern am 15.7.25 war das Oberthema bei „Markus Lanz“ die gescheiterte Richterwahl sowie die damit verbundene Berichterstattung um Frauke Brosius-Gersdorf.

