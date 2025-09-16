„Markus Lanz“ heute am 16.9.25: Thema und Gäste am Dienstag

Die ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ greift regelmäßig aktuelle politische und gesellschaftliche Debatten auf und bietet Raum für Einschätzungen von Politikerinnen und Politikern, Journalistinnen und Journalisten sowie Fachleuten. Ziel der Sendung ist es, Entwicklungen einzuordnen und unterschiedliche Sichtweisen miteinander ins Gespräch zu bringen.

In der jüngsten Ausgabe rückten mehrere internationale und innenpolitische Themen in den Vordergrund. Diskutiert wurde unter anderem das Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum und die damit verbundene Frage nach der Sicherheit Europas und möglichen Reaktionen. Der Tod eines engen Vertrauten des US-Präsidenten Donald Trump wurde aufgegriffen und in den Kontext der innen- und außenpolitischen Lage der USA gestellt. Weiterhin standen die deutsche und europäische Migrationspolitik, die angespannte Situation im Nahen Osten sowie die Haltung der Linkspartei zu Aufrüstung, Wehrpflicht und sozialpolitischen Kürzungen im Fokus der Runde.

Worum geht es heute am 16. September 2025 bei „Markus Lanz“? Welche Gäste sind im Studio und wie lautet das Thema? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur neuesten Folge der Polit-Talkshow haben wir hier für Sie.

Wo läuft „Markus Lanz“ heute am Dienstag?

Wie gewohnt ist die Polit-Talkshow „Markus Lanz“ auch an diesem Abend im ZDF zu sehen. Neben der Ausstrahlung im Fernsehen wird die Sendung zeitgleich im Live-Stream des Senders angeboten. Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream im Überblick:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2123)

Wann? Dienstag, 16. September 2025, 23 Uhr

Wo? ZDF (TV), Live-Stream des ZDF (Online)

Thema bei „Markus Lanz“ heute am 16.9.25

Im Mittelpunkt der aktuellen Ausgabe steht die Frage, wie sich politische Stimmungen in Deutschland verändern und welche Folgen sich daraus für Parteien, Regierungen und Kommunen ergeben. Diskutiert wird dabei sowohl über die Konsequenzen der jüngsten Kommunalwahlen als auch über anstehende Reformvorhaben und die wachsende Unzufriedenheit vieler Menschen mit der Bundespolitik – besonders im Osten des Landes.

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 16. September 2025

Wie in jeder Folge ist die Gästeliste bunt gemischt. Einen Überblick zu allen Gästen heute finden Sie hier:

Tim Klüssendorf (SPD): Der Generalsekretär der SPD bezieht in der Sendung Stellung zum Ausgang der Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen, bei denen seine Partei schwächer als erwartet abschnitt. Im Gespräch geht er zudem auf die aktuelle Debatte um mögliche Reformen der Sozialsysteme ein und erläutert die Position seiner Partei in diesen Fragen.

Dennis Rehbein (CDU): Nach den Kommunalwahlen am vergangenen Wochenende steht für den Oberbürgermeister von Hagen eine Stichwahl gegen seinen Herausforderer von der AfD an. In dieser Sendung erklärt er, mit welchen Mitteln er den Verbleib im Amt sichern und einen Machtwechsel im Rathaus verhindern möchte.

Eva Quadbeck : Die Chefredakteurin des „Redaktionsnetzwerks Deutschland“ ordnet das schwache Abschneiden der SPD bei den Kommunalwahlen in NRW ein. Zudem richtet sie den Blick auf den angekündigten „Herbst der Reformen“, mit dem die Regierungskoalition politische Weichenstellungen vornehmen will.

Martin Machowecz: Der aus Meißen stammende stellvertretende Chefredakteur der „Zeit“ beleuchtet die Gründe für die wachsende Unzufriedenheit mit der Berliner Politik und geht dabei besonders auf die Stimmungslage in Ostdeutschland ein.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Wer die aktuelle Ausgabe von „Markus Lanz“ nicht live verfolgen konnte, hat die Möglichkeit, die Sendung nachträglich in der ZDF-Mediathek anzusehen. Darin werden alle Folgen für einen begrenzten Zeitraum bereitgestellt. Die heutige Ausgabe bleibt bis zum 16. September 2027 online. Eine Wiederholung im Fernsehen ist nicht vorgesehen.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ diese und nächste Woche

In der Regel ändert sich bei „Markus Lanz“ an den Wochentagen nichts – jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag wird eine neue Sendung ausgestrahlt. Die kommenden Sendetermine finden Sie hier im Überblick:

Donnerstag, 18. September 2025: 0 Uhr bis 0.45 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 18. September 2025: 23.45 bis 0 Uhr ( ZDF )

Dienstag, 23. September 2025: 22.45 Uhr bis 0 Uhr ( ZDF )

Mittwoch, 24. September 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 25. September 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )