"Markus Lanz" heute am 16. März 2023: Das sind die Gäste

An drei Abenden der Woche - dienstags bis donnertags - kommen bei Markus Lanz die unterschiedlichesten Gesprächsparterinnen und Gesprächspartner zu Wort. Hier geht es um seine Talkshow vom 16. März 2023.

Dreimal jede Woche lädt Markus Lanz Menschen aus verschiedenen Bereichen in seine abendlicheTalk-Runde. Dabei kann es sich um Politikerinnen handeln oder auch um Medien-Menschen - je nach Thema der Sendung hat der Moderator aber auch Wissenschaftlerinnen, Showstars, Künstler oder Sportlerinnen zu Gast. Die Sendung wird üblicherweise am späteren Abend im ZDF ausgestrahlt, sie kann sich aber auch aus aktuellem Anlass verschieben - häufig sind Sport-Übertragungen der Grund. Die heutige Übertragung läuft planmäßig. Sie startet pünktlich um 23.15 Uhr und dauert bis 0.30 Uhr am frühen Freitagmorgen.

Normalerweise schickt das ZDF die Sendung "Markus Lanz" dienstags, mittwochs und donnerstags auf die Monitore. Man kann die Talkshow dann im linearen TV des ZDF oder simultan im Livestream des Senders verfolgen. Eine Wiederholung gibt es auch: Das Video der heutigen Sendung steht ab Freitag, 17. März 2023, um 1 Uhr abrufbereit zur Verfügung.

Thema bei "Markus Lanz" heute am 16. März 2023 um 23.15 Uhr

Heute dreht es sich bei "Markus Lanz" um das Klima im weitesten Sinn - CO2-Ausstoß, Gebäudesanierung, Energiewende - und sogar um das Perpetuum Mobile?

"Markus Lanz" heute: Die Gäste am 16. März 2023

Drei Männer und eine Frau äußern sich heute Abend zum Thema "Klima":

Mojib Latif, Klimaforscher

Latif ist unter anderem Präsident des deutschen "Club of Rome", aber auch als Klima-Erklärer und -Mahner in zahlreichen Medien präsent. Er erläutert, weshalb der weltweite CO2-Ausstoß trotz aller Anstrengungen noch immer steigt. Es gibt aber auch Lösungsansätze, die ihn hoffen lassen.



Philipp Schröder, Unternehmer

Schröder ist Gründer eines Start-ups, das sich mit klimagerechter Gebäudesanierung befasst. Er erklärt, wie Hauseigentümer zu einem Energiemarkt ohne fossile Brennstoffe beitragen können - und zwar mit niedrigen Preisen.



Julia Löhr, Journalistin

Löhr ist Wirtschaftskorrespondentin der FAZ. Sie sieht Probleme bei der deutschen Energiewende. Insbesondere Robert Habecks Heizungspläne versieht sie mit dem einen oder anderen großen Fragezeichen.



Torsten Becker, Unternehmer

Becker ist Geschäftsführer einer Firma, die CO2 zum Beispiel in Beton speichert. Er zeigt innovative Wege auf, um in Zukunft bei der Rohstoffproduktion mehr Energie zu gewinnen als zu verbrauchen. Geht so was überhaupt? Wiederspricht das nicht einem der ewigen Grundgesetze dieses Universums?