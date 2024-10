„Markus Lanz“ gestern am 16.10.24: Thema und Gäste am Mittwoch

Dreimal pro Woche diskutiert Markus Lanz mit verschiedenen Gästen über aktuelle Themen aus Politik, Gesellschaft und Wirtschaft. Dazu lädt das ZDF Woche für Woche Politiker, Wirtschaftsexperten und Journalisten ins Studio ein. Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag gibt es eine neue Folge der Polit-Talkshow - es sei denn, die Sendung befindet sich in der Sommer- oder der Winterpause. Neben der Arbeit an seiner eigenen Sendung ist Markus Lanz auch als Fotograf und Dokumentarfilmer tätig. Außerdem hat er gemeinsam mit Richard David Precht einen eigenen Podcast namens „Lanz und Precht“.

Worum ging es gestern am 16. Oktober 2024 bei „Markus Lanz“? Welche Gäste waren im Studio und über welches Thema wurde diskutiert? Die Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur neuesten Ausgabe der ZDF-Talkrunde haben wir hier für Sie.

Wo lief „Markus Lanz“ gestern am Mittwoch?

Auch in dieser Woche läuft die Talkrunde dienstags, mittwochs und donnerstags am späten Abend im ZDF. Neben der Übertragung im TV können Sie die Sendung aber auch zeitgleich online im Live-Stream des ZDF verfolgen. Alle Informationen zur Übertragung von „Markus Lanz“ am 16.10.24 im Überblick:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 1998)

Wann? Mittwoch, 16. Oktober 2024, 23.15 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

Falls Sie lieber einen anderen Polit-Talk sehen wollten: Parallel zu Lanz lief ab 22.50 Uhr eine neue Ausgabe von „Maischberger“ in der ARD. Dort ging es unter anderem um die Migrationspolitik der Bundesregierung.

Thema bei „Markus Lanz“ gestern am 16.10.24

Meistens gibt es in den Talkrunden ein Oberthema, das Markus Lanz mit seinen Gästen diskutiert. In der Regel dreht sich die Diskussion wie bereits erwähnt um aktuelle Themen aus Politik, Gesellschaft oder Wirtschaft. In einer vergangenen Folge ging es unter anderem um die Zukunft der SPD und die Krise der Grünen, aber auch der Krieg in der Ukraine wurde anhand des „Siegesplans“ von Selenskyj erneut diskutiert. Worum es gestern am 16. Oktober bei „Markus Lanz“ ging? Weiterhin um die Mühseligkeiten der Grünen und um die Frage, warum sie im Moment gerade bei jungen Menschen kaum noch ein Bein an den Boden kriegen. Auch die Kommualpolitiker und ihre ganz speziellen Brecht‘schen „Mühen der Ebene“ kamen zur Sprache.

„Markus Lanz“ gestern: Gäste am 16. Oktober 2024

Markus Lanz lädt in jeder Folge Politiker, Autoren, Experten und Journalisten ein, die mit dem Gastgeber über aktuelle Themen sprechen. In der Sendung am Dienstag kam unter anderem der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer zu Wort. Der ehemalige Grünen-Politiker äußerte sich zur deutschen Politik beim Thema Migration und äußerte sich zur aktuellen Krise der Grünen. Gestern am 16.10.24 hat das ZDF diese Gäste eingeladen:

Andreas Audretsch, Politiker der Grünen:

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen äußert sich zur aktuellen Krise seiner Partei, den jüngsten Veränderungen in der Parteiführung sowie bei der Grünen Jugend. Zudem erläutert er die Strategie für die Bundestagswahl 2025.

Helene Bubrowski, Journalistin:

Die stellvertretende Chefredakteurin von Table.Media analysiert die personellen Umstellungen bei den Grünen und kommentiert die Position von Robert Habeck innerhalb seiner Partei.

Tanja Schweiger, Kommunalpolitikerin:

Die Landrätin des Landkreises Regensburg (Freie Wähler) berichtet von den Herausforderungen der Kommunalpolitik in Zeiten von Migration und strukturellen Umbrüchen.

Rüdiger Maas, Generationenforscher:

Er erklärt, wie die junge Generation den Staat und ihre Zukunftsaussichten wahrnimmt, und warum die Grünen zuletzt an Unterstützung unter Jugendlichen verloren habe.

Folge verpasst? "Markus Lanz" in der Wiederholung sehen

Sollten Sie eine Folge von "Markus Lanz" verpasst haben, können Sie die Episode im Nachhinein über die Mediathek des ZDF abrufen. Alle Ausgaben der Show werden dort hochgeladen, sind jedoch nicht unbegrenzt abrufbar. In der Regel stehen die Talkrunden einige Monate auf Abruf zur Verfügung. Eine Wiederholung im Fernsehen bietet das ZDF jedoch nicht an.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ diese und nächste Woche?

Am altbewährten Ausstrahlungsrhythmus gibt es keine Änderungen. In der nächsten Woche steht allerdings ein Jubiläum auf dem Programm: Am Dienstag läuft die 2000. Folge von „Markus Lanz“ im ZDF. Bisher hält sich der Sender aber bedeckt - gut möglich, dass dieser Meilenstein nicht groß gefeiert wird. Die 1000. Ausgabe der Sendung ging 2017 auch ganz regulär über die Bühne. Die Sendetermine im Überblick:

Mittwoch, 16. Oktober 2024: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 17. Oktober 2024: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )

Dienstag, 22. Oktober 2024: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )