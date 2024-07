"Markus Lanz" heute am 17. Juli 2024: Thema und Gäste am Mittwoch

Bis zur Sommerpause Ende der kommenden Woche läuft „Markus Lanz“ weiterhin dienstags, mittwochs und donnerstags im ZDF. Die Polit-Talkshow gibt es bereits seit über 16 Jahren und bis auf wenige Pausen das ganze Jahr über zu sehen. Lanz ist jedoch nicht nur Gastgeber und Moderator der Sendung, er hat auch einen eigenen Podcast mit Richard David Precht, dreht Dokumentarfilme und ist als Fotograf tätig. In seiner Talkshow spricht Markus Lanz mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Dazu lädt er in jeder Folge Politiker, Autoren, Experten und Journalisten ein, die Themen wie den Krieg in der Ukraine, die Fußball-EM in Deutschland oder auch die Politik der Ampel-Koalition einordnen und bewerten.

Worum geht es heute Abend bei "Markus Lanz"? Welche Gäste sind live im Studio und über welches Thema diskutierten sie? Wann wird die aktuelle Folge der Talkshow im ZDF ausgestrahlt? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur heutigen Ausgabe von "Markus Lanz" am 17.7.24 haben wir hier für Sie.

Wo läuft "Markus Lanz" heute am Mittwoch?

Wie immer gibt es die neueste Ausgabe von „Markus Lanz“ am späten Abend im ZDF zu sehen. Neben der Übertragung im linearen Fernsehen können Sie die Talkshow auch online im Stream ansehen. Das ZDF zeigt die Sendung zeitgleich im hauseigenen Live-Stream. Alle Informationen zur Übertragung im Überblick:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 1971)

Wann? Mittwoch, 17. Juli 2024, 23.15 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

Thema bei "Markus Lanz" heute am 17.7.24

Meistens gibt es in den Talkrunden ein Oberthema, das Markus Lanz mit seinen Gästen diskutiert. In der Regel dreht sich die Diskussion wie bereits erwähnt um aktuelle Themen aus Politik, Gesellschaft oder Wirtschaft. In den vergangenen Wochen ging es etwa vielfach um die Fußball-Europameisterschaft. Auch der Krieg in der Ukraine ist in der Talkrunde immer wieder Thema. Heute Abend geht es hauptsächlich um Donald Trump und die Auswirkungen seiner möglichen Wiederwahl zum Präsidenten der USA. Darüber hinaus werden auch innenpolitsche Themen angesprochen,

"Markus Lanz" heute: Gäste am 17. Juli 2024

Neben Experten und Wissenschaftlern sind in fast jeder Ausgabe auch Politiker zu Gast, die das Thema in die politische Landschaft einordnen oder die Position der Partei zur Thematik erläutern.

Dies sind die Gäste in der heutigen Ausgabe von „Markus Lanz“:

Elmar Theveßen, ZDF-Korrespondent

Der Experte für die USA liefert Einblicke in die Hintergründe zur Ernennung von J. D. Vance als Vizepräsidentschaftskandidat von Trump und informiert über Bidens Pläne zur Reform des Supreme Courts.

Carsten Linnemann, CDU-Generalsekretär

Er kommentiert die wirtschaftspolitischen Auswirkungen einer möglichen Wiederwahl Trumps und äußert sich zu möglichen Koalitionsoptionen nach den bevorstehenden Wahlen in Ostdeutschland im September.

Anna Lehmann, Journalistin

„Eine zweite Amtszeit Trumps würde tiefgreifende Konsequenzen haben“, meint die taz-Redakteurin im Hinblick auf die globale Sicherheitsstruktur. Sie analysiert zudem die Oppositionsarbeit der CDU.

Julian Olk, Wirtschaftsjournalist

Der Handelsblatt-Redakteur spricht über die strukturellen Herausforderungen Deutschlands. „Der demografische Wandel stellt das größte Risiko für das Wachstum dar“, erklärt er.

Folge verpasst? "Markus Lanz" in der Wiederholung sehen

Sollten Sie eine Sendung verpassen von "Markus Lanz" verpasst haben, können Sie die Episode im Nachhinein über die Mediathek des ZDF abrufen. Alle Folgen der Show werden dort hochgeladen, sind jedoch nicht unbegrenzt abrufbar. In der Regel stehen die Talkrunden einige Monate auf Abruf zur Verfügung.

Sendetermine: Wann läuft "Markus Lanz" diese und nächste Woche?

Talkshows wie "Maischberger", "Hart aber fair" und "Caren Miosga" haben sich bereits in die Sommerpause verabschiedet. Auch die Pause von Markus Lanz rückt immer näher: Am 25. Juli macht die Talkrunde für einen Monat Urlaub und kehrt bereits am 27. August ins TV-Programm zurück. Die kommenden Sendetermine von „Markus Lanz“ im Überblick:

Mittwoch, 17. Juli 2024: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 18. Juli 2024: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )

Dienstag, 23. Juli 2024: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )