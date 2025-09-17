„Markus Lanz“ heute am 17. September 2025: Thema und Gäste am Mittwoch

Die ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ widmet sich regelmäßig aktuellen politischen und gesellschaftlichen Themen. Politiker, Journalistinnen oder Fachleute auf bestimmten Gebieten oder – wie heute - auch Prominente kommen zu Wort, um Entwicklungen zu analysieren und unterschiedliche Perspektiven miteinander ins Gespräch zu bringen. In der gestrigen Sendung ging es um die Frage, wie sich die politische Stimmung in Deutschland verändert und welche Konsequenzen sich daraus für Parteien, Regierungen und Kommunen ergeben. Diskutiert wurden die Auswirkungen der jüngsten Kommunalwahlen, geplante Reformen und die zunehmende Unzufriedenheit vieler Bürgerinnen und Bürger mit der Bundespolitik – insbesondere in Ostdeutschland.

Was heute, am 17. September 2025, bei „Markus Lanz“ auf dem Programm steht, welche Gäste eingeladen wurden und welches Thema im Mittelpunkt steht, erfahren Sie hier.

Wo läuft „Markus Lanz“ heute am Mittwoch?

Die Sendung startet heute außergewöhnlich spät, nämlich erst um Mitternacht - direkt nach den Champions-League-Highlights im ZDF. Neben der Ausstrahlung im Fernsehen wird die Sendung zeitgleich im Live-Stream des Senders angeboten. Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream im Überblick:

Was ? „Markus Lanz“ (Folge 2124)

Wann ? Nicht wirklich am Mittwoch, sondern schon am Donnerstag, 18. September 2025, 0 Uhr

Wo ? ZDF (TV), Live-Stream des ZDF (Online)

Thema bei „Markus Lanz“ heute am 17.9.25

Politische Themen stehen diesmal nicht im Vordergrund – es wird eher ein persönliches Gespräch mit Boulevard-Charakter erwartet.

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 17. September 2025

Heute begrüßt Markus Lanz zwei prominente Gäste im Studio:

Boris Becker , der ehemalige Tennisstar, spricht offen über seine bewegte Vergangenheit – darunter seine Zeit im Gefängnis, persönliche Rückschläge und seine Zukunftspläne.

Lilian de Carvalho Monteiro , seine Ehefrau, ist ebenfalls mit dabei. Sie gibt Einblicke in ihr gemeinsames Leben und ihre Perspektive auf die jüngsten Entwicklungen.

Verpasste Sendung? „Markus Lanz“ kann man in der Wiederholung sehen

Wer die aktuelle Folge von „Markus Lanz“ nicht live mitbekommt, kann sie bequem in der ZDF-Mediathek abrufen. Dort stehen sämtliche Episoden für eine begrenzte Zeit zur Verfügung. Eine TV-Wiederholung ist hingegen nicht geplant.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ diese und nächste Woche

Normalerweise ändert sich bei „Markus Lanz“ an den Wochentagen nichts – dienstags, mittwochs und donnerstags steht eine neue Sendung auf dem Programm. Die kommenden Sendetermine:

Donnerstag, 18. September 2025: 23.45 bis 0.45 Uhr ( ZDF )

Dienstag, 23. September 2025: 22.45 Uhr bis 0 Uhr ( ZDF )

Mittwoch, 24. September 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 25. September 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )