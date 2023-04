"Markus Lanz" heute am 18. April 2023: Das sind die Gäste

"Markus Lanz": Auch in dieser Woche lädt der Moderator wieder zur Gesprächsrunde im ZDF. Wir haben alle Informationen zu Gästen und Thema am 18. April 2023.

Auftakt in die "Markus-Lanz"-Woche: Heute am Dienstag läuft die Gesprächssendung mit Markus Lanz, genauso wie am Mittwoch und Donnerstag. Meist lädt der Moderator drei Mal pro Woche Gäste in seine Sendung ein. Diese Gäste stammen häufig aus Politik, Gesellschaft, Medien, Wissenschaft oder Wirtschaft. Sie debattieren über aktuelle Fragestellung und Themen, die die Nation beschäftigen.

Die Übertragung der Sendung übernimmt der Sender ZDF. "Markus Lanz" kann man ganz bequem vor dem heimischen Fernsehgerät im linearen TV verfolgen. Alternativ wird die Sendung auch zeitgleich im Livestream des TV-Senders gezeigt. Meistens beginnt die Sendung um rund 23 Uhr. Die heutige Ausgabe startet um 22:45 Uhr. Wer es zu dieser Uhrzeit nicht auf die Fernsehcouch oder vor den Laptop schafft, der kann die Sendung auch im Nachgang ansehen: Das geht ganz leicht in der Mediathek des ZDF.

Thema bei "Markus Lanz" heute am 18.04.2023

In der heutigen Ausgabe gibt es zwei Themenschwerpunkte: Auf der einen Seite wird über die deutsche Energiepolitik gesprochen. Hierbei geht es unter anderem um die Konsequenzen der Abschaltung der letzten deutschen AKW. Auch die deutsche Verkehr- und Infrastrukturpolitik wird diskutiert. Der zweite Schwerpunkt liegt auf den europäisch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen.

"Markus Lanz" heute: Gäste am 18.04.2023

Markus Lanz lädt jede Woche Gesprächspartner aus Medien, Politik, Wirtschaft, Gesellschaft oder Wissenschaft in seine Sendung. Das sind die Gäste heute am 18. April 2023:

Claus R. Madsen, Politiker (parteilos)

Madsen ist schleswig-holsteinischer Minister für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus. Bei "Markus Lanz" übt er Kritik an der deutschen Verkehrspolitik und nimmt Stellung zu den Infrastrukturkonzepten in seinem Bundesland.

Jürgen Trittin, Politiker (Grüne)

Er gehört zu den Politikern, die vor über 20 Jahren den Atomausstieg angeschoben haben. Jetzt äußert sich Trittin zur umstrittenen endgültigen AKW-Abschaltung. Außerdem nimmt er Stellung zur aktuellen Lage der Ampelkoalition, die von zunehmenden Differenzen geprägt ist.

Kai Strittmatter, Journalist

Strittmatter arbeitet seit vielen Jahren als Chinakorrespondent für die Süddeutsche Zeitung. Für die Zuschauer bei "Markus Lanz" legt er seine Analyse des machtstrategischen und wirtschaftspolitischen Kalkül des chinesischen Regimes unter der Führung von Präsident Xi dar.

Cordula Tutt, Journalistin

Auch die "WirtschaftsWoche"-Redakteurin äußert sich zu den europäisch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen. Außerdem erklärt sie, warum sie einen Wohlstandsverlust als Folge der aktuellen deutschen Energiepolitik erwartet.

