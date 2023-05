"Markus Lanz" heute am 18. Mai 2023: Das sind die Gäste

Im Anschluss an seine neue Dokumentation lädt der Moderator Markus Lanz wieder zum Talk im ZDF. Wir haben alle Informationen rund um Gäste und Thema am 18. Mai.

Drei Mal die Woche lädt Talkmaster Markus Lanz im Regelfall in seine Sendung ein - meistens dienstags, mittwochs und donnerstags. Zu Gast sind häufig Gesprächspartner aus Gesellschaft, Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Medien. Gemeinsam erörtern sie bei "Markus Lanz" aktuelle gesellschaftliche Fragestellungen, die das Land beschäftigen. Übertragen wird die Sendung vom ZDF. Empfangen kann man sie ganz entspannt auf der heimischen Couch im linearen Free-TV oder auch im Online-Stream des ZDFs. Meistens starten die Ausgaben am späten Abend - die Sendung am 18. Mai beginnt um 23.15 Uhr. Zuvor sendet das ZDF eine neue Dokumentation mit Markus Lanz, die die aktuelle Situation in verschiedenen postsowjetischen Regionen aufzeigt.

Sie wollen wissen, worum es in der Sendung am 18. Mai 2023 geht und wer eingeladen ist? Kein Problem, denn wir haben alle Informationen rund um Thema und Gäste diese Ausgabe.

Thema bei "Markus Lanz" heute am 18. Mai 2023

Für die meisten Ausgaben der Talksendung gibt ein klares Schwerpunktthema. In dieser Ausgabe ist das - passend zur Dokumentation, die vor der Talksendung gezeigt wird - Moldau und das Verhältnis des Landes zu Russland sowie dem Krieg in der Ukraine.

"Markus Lanz" heute: Gäste am 18. Mai 2023

Für jede Sendung laden Markus Lanz und seine Redaktion neuen Gesprächspartner und -partnerinnen ein. Meistens stammen diese aus den Bereichen Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Medien oder Wissenschaft. Das sind die Gäste der heutigen Sendung am 18. Mai 2023:

Boris Schumatsky, Russland-Experte

Schumatsky ist in Moskau aufgewachsen. Es spricht über die Verfasstheit der russischen Gesellschaft und sagt: "Diese neue russische Identität hat etwas Wahnsinniges an sich".

Hannes Meissner, Politologe

Als Experte für Geopolitik und die Schwarzmeerregion kann er fundiert erläutern, warum die postsowjetischen Territorialkonflikte nur schwer zu lösen sind.

Michael Roth, Politiker

Roth ist in der SPD für Außenpolitik zuständig. Bei "Markus Lanz" äußert er sich zur Ankündigung Moldaus, aus der GUS (Gemeinschaft Unabhängiger Staaten) auszutreten. Zudem schätzt er die Gefahr ein, dass Russland eine Invasion der Republik Moldau plant.



Liudmila Corlăteanu, Journalistin

Corlăteanu ist gebürtige Moldauerin. Sie erörtert die innenpolitische Lage, Wirtschaft und Gesellschaft ihres Heimatlandes. Außerdem erklärt sie, wie die Menschen dort auf den Krieg in der Ukraine blicken.