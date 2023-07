"Markus Lanz" heute am 18. Juli 2023: Das sind die Gäste

Markus Lanz lädt zur Gesprächsrunde - heute in unüblicher Konstellation. Wir haben alle Infos rund um Gäste und Thema am 18. Juli 2023.

Drei Mal die Woche lädt Markus Lanz in seine gleichnamige Talksendung ein - der späte Abend am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag im ZDF ist in fester Hand des Moderators. "Markus Lanz" startet im Regelfall um 22.45 oder 23.15 Uhr; die heutige Ausgabe beginnt um 23.15 Uhr. Wer möchte, kann die Sendung ganz bequem im linearen Fernsehen bei ZDF sehen - sowohl vor dem eigenen TV-Gerät als auch im sendereigenen Live-Stream. Wer heute Abend schon etwas anderes vor hat oder nicht so lange wach bleiben möchte, dem sei die Mediathek des ZDF ans Herz gelegt: Hier kann man die aktuelle Ausgabe auch nach der Ausstrahlung noch ansehen.

Sie wollen wissen, wer sich heute Abend den Fragen von Markus Lanz stellen wird und worum sich die Diskussion drehen wird? Wir haben alle Informationen rund um Gäste und Thema der heutigen Ausgabe von "Markus Lanz" am 18. Juli 2023.

Thema bei "Markus Lanz" heute am 18. Juli 2023

Im Regelfall wird bei "Markus Lanz" ein Überthema mit seinen verschiedenen Aspekten diskutiert. Meistens handelt es sich dabei um aktuelle gesellschaftliche und politische Fragestellungen, die dann von den verschiedenen Gästen aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet werden.

In der aktuellen Ausgabe von "Markus Lanz" stellt sich die Lage allerdings etwas anders da, denn diesmal gibt es nur einen einzigen Gast, der im Fokus steht: der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck stellt sich allein den Fragen von Moderator Markus Lanz. Laut Ankündigung des ZDF wird es dabei um die "drängendsten Fragen unserer Zeit" gehen. Dazu zählen Themenkomplexe wie Migration, Wählerverluste der etablierten Parteien, Gefahren für die Demokratien und die Lage Ostdeutschlands.

"Markus Lanz" heute: Gäste am 18. Juli 2023

Normalerweise lädt Markus Lanz vier bis fünf Gäste zu seiner Talksendung ein. Diese kommen zumeist aus den Bereichen Politik, Gesellschaft, Wissenschaft, Medien und Wirtschaft. In der aktuellen Ausgabe der Sendung "Markus Lanz" sieht das etwas anders aus: als einziger Gast wird Joachim Gauck anwesend sein. Gauck war von 2012 bis 2017 deutscher Bundespräsident. In Rostock geboren, war Gauck zu DDR-Zeiten zunächst evangelischer Pastor. Später engagierte er sich politisch und war kurzzeitig Mitglied des Bundestages für das Bündnis 90.