"Markus Lanz" heute am 18. Juni 2024: Gäste und Thema am Dienstag

Bei "Markus Lanz" wird heute am 18.6.24 wieder über aktuelle Themen aus Politik und Gesellschaft diskutiert. Die Gäste und das Thema haben wir hier für Sie.

Markus Lanz spricht mit seinen Gästen dreimal pro Woche über aktuelle Themen aus den Bereichen Politik, Gesellschaft und Wirtschaft. In der vergangenen Woche ging es zum Beispiel um die Ergebnisse der Europawahl und den Rechtsruck innerhalb der EU. Seit mehr als 16 Jahren läuft die Talkrunde nun schon im ZDF - heute wird die 1958. Folge ausgestrahlt.

Welche Gäste werden heute im Studio mit Markus Lanz diskutieren? Um welches Thema dreht sich die neueste Ausgabe der Talkshow? Und kann man die Sendung auch nachträglich in der Wiederholung sehen? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur neuesten Episode von "Markus Lanz" am 18. Juni 2024 haben wir hier für Sie.

Wo läuft "Markus Lanz" heute am Dienstag

Ganz klassisch kann man die Gesprächsrunde im linearen Fernsehen des ZDF ansehen. Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit, "Markus Lanz" im ZDF-Live-Stream zu verfolgen.

Was? " Markus Lanz " (Folge 1958)

" " (Folge 1958) Wann? Dienstag, 18. Juni 2024, 23.45 Uhr

Dienstag, 18. Juni 2024, 23.45 Uhr Wo? ZDF ( TV ), ZDF -Livestream (Stream)

Thema bei "Markus Lanz" heute am 18.6.24

In jeder Folge von "Markus Lanz" gibt es ein Oberthema, um das sich die Diskussion dreht. In der vergangenen Woche drehte sich in der Talkshow alles um die Europawahl. Insbesondere wurde der Rechtsruck innerhalb Europas und das schlechte Abschneiden der grünen besprochen. Da sich die Show auch mit gesellschaftlichen Themen beschäftigt, könnte es in dieser Woche auch um die Europameisterschaft in Deutschland drehen. Besonders die Sicherheit während des Turniers war immer wieder Thema. Worum genau es geht, verrät das ZDF erst am Nachmittag.

"Markus Lanz" heute: Gäste am 18. Juni 2024

In jeder Folge von Markus Lanz sind Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und den Medien zu Gast. In der Regel werden pro Sendung vier bis fünf Gäste eingeladen. Auch die Gästeliste des heutigen Tages wird erst am Nachmittag veröffentlicht. Wir informieren Sie hier, sobald das ZDF die Infos zur Verfügung stellt.

Folge passt? "Markus Lanz" in der Wiederholung sehen

Schafft man es zu später Stunde nicht mehr, die Talkshow pünktlich zur Erstausstrahlung anzuschauen, ist die Sendung auch jederzeit über die ZDF-Mediathek abrufbar. Eine Wiederholung im TV ist nicht geplant. In der Mediathek können Sie nicht nur die aktuelle Folge, sondern auch die Talkrunden der vergangenen Monate ansehen.

Sendetermine: Wann läuft "Markus Lanz" in dieser Woche?

Während sich die meisten Polit-Talkshows wie "Maischberger", "Caren Miosga" und "Hart aber fair" bereits in die Sommerpause verabschiedet haben, ist bei "Markus Lanz" noch kein Ende in Sicht. Erst am 25. Juli will sich der Gastgeber in einen kurzen Sommerurlaub verabschieden, denn schon am 27. August ist Lanz mit seiner Show wieder auf Sendung. Bis dahin gibt es wie gewohnt jede Woche drei neue Folgen im ZDF zu sehen. Das sind die Sendetermine in dieser Woche:

Dienstag, 18. Juni 2024: 23.45 Uhr bis 0.45 Uhr ( ZDF )

) Mittwoch, 19. Juni 2024: 23.45 Uhr bis 0.45 Uhr ( ZDF )

) Donnerstag, 20. Juni 2024: 23.45 Uhr bis 0.45 Uhr ( ZDF )

