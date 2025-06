„Markus Lanz“ heute am 18.6.25: Thema und Gäste am Mittwoch

Bei „Markus Lanz“ wird dreimal pro Woche über aktuelle Themen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft diskutiert. In der Dienstags-Ausgabe ging es unter anderem um den G7-Gipfel, der vom 15. bis 17. Juni 2025 in Kananaskis in der kanadischen Provinz Alberta stattfand. Die Teilnehmer des Gipfels diskutierten über die Sicherheitslage in Europa und Kanada, Großbritannien und die EU forderten zusätzliche Sanktionen gegen Russland, wurden jedoch von den USA und Präsident Trump blockiert.

Lanz sprach mit seinen Gästen auch über den Krieg zwischen Israel und dem Iran. Die Iran-Expertin Azadeh Zamirirad sagte, dass ein Regimewechsel im Raum stehen könnte. Der Journalist und Chefredakteur der Jüdischen Allgemeinen Philipp Peyman Engel bewertete die Angriffe Israels als gerechtfertigt. Schließlich sei es das Recht des Landes, sich gegen das Atomprogramm des Irans zu wehren. Daniel Gerlach hielt dagegen und hinterfragte die Strategie Netanjahus: Es handle sich nicht um Angriffe auf Atomanlagen, sondern auf die militärische Führung des Iran.

Worum geht es heute am 18. Juni 2025 bei „Markus Lanz“? Welche Gäste sind im Studio und wie lautet das Thema der Sendung? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur neuesten Ausgabe der Polit-Talkshow haben wir hier für Sie.

Wo läuft „Markus Lanz“ heute am Mittwoch?

Wie immer läuft die Talkrunde am späten Abend im ZDF. Neben der Übertragung im TV können Sie die heutige Folge auch zeitgleich online im Live-Stream des ZDF verfolgen. Alle Informationen zur Übertragung von „Markus Lanz“ heute am 18. Juni 2025 im Überblick:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2098)

Wann? Mittwoch, 18.6.25, 23.15 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

Thema bei „Markus Lanz“ heute am 18.6.25

In der heutigen Ausgabe der ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ am 18. Juni 2025 stehen wieder aktuelle politische und wirtschaftliche Themen im Mittelpunkt. In der heutigen Sendung geht es um die Konflikte im Iran.

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 18. Juni 2025

In jeder Folge von „Markus Lanz“ sind Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und den Medien zu Gast. In der Regel nehmen vier Personen im Studio Platz, es gibt aber auch Ausnahmen.

Jens Spahn, Unionsfraktionschef

Der frühere Bundesgesundheitsminister (CDU) äußert sich sowohl zum Nahostkonflikt als auch zur wieder aufgeflammten Kritik an der Maskenbeschaffung während der Corona-Pandemie.



Anna Lehmann, Journalistin

Die Leiterin des Parlamentsbüros der taz übt Kritik an Jens Spahns Umgang mit der Maskenaffäre. Zudem äußert sie völkerrechtliche Vorbehalte gegenüber dem israelischen Vorgehen im Iran.

Ali Fathollah-Nejad, Iran-Experte

Der deutsch-iranische Politikwissenschaftler gibt Einblick in die Lage der iranischen Zivilgesellschaft und bewertet die politische Situation.

Christian Mölling, Militär-Experte

Er analysiert, wie Israels Angriff auf den Iran auch Druck auf Wladimir Putin ausübt. Darüber hinaus beschreibt er die aktuellen Entwicklungen in der Modernisierung und Aufrüstung nuklearer Arsenale weltweit.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Sollten Sie die heutige Sendung von „Markus Lanz“ verpasst haben, können Sie die Episode im Nachhinein über die Mediathek des ZDF abrufen. Alle Folgen der Show werden dort hochgeladen, sind jedoch nicht unbegrenzt abrufbar. In der Regel stehen die Talkrunden einige Monate im Stream zur Verfügung. Eine Wiederholung des Polit-Talks im TV bietet das ZDF nicht an.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ diese und nächste Woche

An den Wochentagen ändert sich bei „Markus Lanz“ in der Regel nichts - jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag läuft eine neue Folge der Talkrunde. Das sind die nächsten Sendetermine im Überblick:

Mittwoch, 18. Juni 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 19. Juni 2025: 23.40 Uhr bis 0.45 Uhr ( ZDF )

Dienstag, 24. Juni 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )