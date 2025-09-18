„Markus Lanz“ heute am 18. September: Thema und Gäste am Donnerstag

Die ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ greift regelmäßig aktuelle politische und gesellschaftliche Entwicklungen auf. Politikerinnen und Politiker, Journalisten sowie Expertinnen und Experten aus verschiedenen Bereichen kommen ebenso zu Wort wie prominente Persönlichkeiten. Gestern standen ausnahmsweise mal keine politischen Debatten im Mittelpunkt – stattdessen regierte der Boulevard. Tennislegende Boris Becker sprach offen über seine bewegte Vergangenheit. Themen waren unter anderem seine Zeit im Gefängnis, persönliche Tiefpunkte und seine Pläne für die Zukunft. Begleitet wurde er von seiner Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro, die im Studio persönliche Einblicke in ihr gemeinsames Leben gab und ihre Sicht auf die jüngsten Ereignisse teilte.

Was heute, am 18. September 2025, bei „Markus Lanz“ auf dem Programm steht, welche Gäste eingeladen sind und welches Thema im Mittelpunkt steht, erfahren Sie hier.

Wo läuft „Markus Lanz“ heute am Mittwoch?

Die Sendung startet auch heute später als gewöhnlich, weil im ZDF wieder die Champions League ihren Tribut fordert. Die Talkshow wird nicht nur im linearen Fernsehen ausgestrahlt, sondern ist auch parallel im Live-Stream des Senders verfügbar. So kann man die Sendung bequem auf dem Gerät seiner Wahl verfolgen. Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream im Überblick:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2125)

Wann? Donnerstag, 18. September 2025, 23.45 Uhr

Wo? ZDF (TV), Live-Stream des ZDF (Online)

Thema bei „Markus Lanz“ heute am 18.9.25

In der „Markus Lanz“-Sendung am 18. September 2025 steht die wirtschaftliche und soziale Zukunft Deutschlands im Mittelpunkt. Die Gäste diskutieren über die Herausforderungen des Industriestandorts Deutschland, insbesondere im Hinblick auf internationale Wettbewerbsfähigkeit, Digitalisierung und den ökologischen Umbau der Wirtschaft. Ein zentrales Thema ist die Reform des Sozialstaats: Wie kann soziale Gerechtigkeit gewährleistet werden, ohne die Staatsfinanzen zu überlasten? Dabei geraten auch die aktuellen Sparpläne der Bundesregierung in die Kritik, vor allem im Zusammenhang mit dem Bürgergeld und der Finanzierung sozialer Leistungen. Zudem wird über die Flexibilisierung des Renteneintrittsalters gesprochen – ein Vorschlag, der sowohl Chancen als auch Risiken birgt. Die Sendung verspricht eine kontroverse und tiefgründige Debatte über die Frage, wie Deutschland sich in Zeiten globaler Umbrüche sozial und wirtschaftlich neu aufstellen kann.

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 18. September 2025

Das ZDF hat für heute Abend diese Gästeliste veröffentlicht:

Peer Steinbrück, SPD-Politiker

Der Ex-Finanzminister skizziert seine Sicht auf die Zukunft der deutschen Industrie, die Reform des Sozialstaates und die Chancen einer variablen Rentenregelung.

Janine Wissler, Linke-Politikerin

Sie kritisiert die aktuelle Diskussion rund um das Bürgergeld als „schäbig“ und verweist dabei auf die Sparpläne der schwarz-roten Koalition. In diesem Zusammenhang stellt sie ihre eigenen Konzepte für mehr soziale Gerechtigkeit vor.

Sendung verpasst? Kein Problem – „Markus Lanz“ man auch als Wiederholung streamen

Wer die aktuelle Ausgabe von „Markus Lanz“ nicht live verfolgen will, kann sie völlig problemlos und frei von Kosten in der ZDF-Mediathek streamen. Dort sind alle Episoden für eine begrenzte Zeit abrufbar – eine Wiederholung im linearen Fernsehen ist derzeit nicht vorgesehen.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ in der nächsten Woche?

In aller Regel ändert sich an den Sendetagen von „Markus Lanz“ nichts – Dienstag, Mittwoch und Donnerstag steht jeweils eine aktuelle Sendung auf dem Programm. Dies sind die Sendetermine der kommenden Woche:

Dienstag, 23. September 2025: 22.45 Uhr bis 0 Uhr ( ZDF )

Mittwoch, 24. September 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 25. September 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )