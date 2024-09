„Markus Lanz“ gestern am 18. September 2024: Thema und Gäste am Mittwoch

Wenn man es ganz genau nimmt, gab es gestern am 18. September gar keine neue Ausgabe von „Markus Lanz“ im ZDF zu sehen. Die neueste Folge der Polit-Talkshow beginnt nämlich um Mitternacht und wird daher erst am 19. September ausgestrahlt. Damit wir Sie nicht verwirren, bleiben wir bei unseren Überschriften trotzdem beim Mittwoch.

Schon in der vergangenen Woche hatte sich Markus Lanz mit seinen Gästen über die Perspektive der SPD und über die Performance von Bundeskanzler Scholz gesprochen. Auch vorgestern ging es im Gespräch mit dem SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil um den aktuellen Zustand der Sozialdemokraten sowie um den Migrationsgipfel und seine Stellung zur Asylpolitik.

Welche Gäste hatte das ZDF gestern am 18.9.24 in die Polit-Talkshow eingeladen? Welche Themen wurden bei „Markus Lanz“ gestern diskutiert? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur neuesten Ausgabe der Talkrunde haben wir hier für Sie.

Wo lief „Markus Lanz“ gestern am Mittwoch?

Wie immer läuft die Talkrunde immer dienstags, mittwochs und donnerstags am späten Abend im ZDF. Wie bereits erwähnt, gibt es in dieser Woche jedoch zwei Donnerstagsfolgen, da die Mittwochsausgabe erst um Mitternacht ausgestrahlt wird. Neben der Übertragung im TV können Sie die Sendung aber auch zeitgleich online im Live-Stream des ZDF verfolgen. Alle Informationen zur Übertragung von „Markus Lanz“ am 18.9.24 im Überblick:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 1986)

Wann? Donnerstag, 19. September 2024, 00.00 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

Thema bei „Markus Lanz“ gestern am 18.9.24

Meistens gibt es in den Talkrunden ein Oberthema, das Markus Lanz mit seinen Gästen diskutiert. In der Regel dreht sich die Diskussion um aktuelle Themen aus Politik, Gesellschaft oder Wirtschaft. Landtagswahlen sind natürlich immer ein großes Thema, zudem ging es in den vergangenen zwei Jahren auch vielfach um den Krieg in der Ukraine. In der vorgestrigen Sendung war nicht nur die SPD Thema, es ging auch um die Ankündigung, dass Friedrich Merz als Kanzlerkandidat in den Wahlkampf geht. Gestern drehte es sich um Sport, wobei das besondere Thema mit Sicherheit auch Seitenblicke auf Gesellschaft und Politik eröffnen wird: Drei erfolgreiche Para-Sportler ließen ihre ganz speziellen Olympischen Spiele in Paris Revue passieren.

„Markus Lanz“ gestern: Gäste am 18. September 2024

Markus Lanz lädt in jeder Folge Politiker, Autoren, Experten und Journalisten ein, die mit dem Gastgeber über aktuelle Themen sprechen. Das ZDF hat diese Gästeliste zur gestrigen Sendung veröffentlicht:

Josia Topf, Para-Schwimmer

Der Para-Schwimmer sicherte sich bei den Sommer-Paralympics in Frankreich kürzlich die Medaillen in Bronze, Silber und Gold. Er berichtet von seiner Reise zum Spitzensport und seiner tiefen Begeisterung für den Wettkampf.

Edina Müller, Para-Kanutin

Die 41-Jährige trug die Fahne bei der Eröffnungsfeier und erkämpfte sich eine Bronzemedaille. Sie reflektiert über die emotionalsten und intensivsten Erlebnisse der Spiele.

Markus Rehm, Para-Leichtathlet

In Paris gewann er seine vierte Goldmedaille im Weitsprung bei den Paralympics. Er spricht über die zentrale Rolle des Behindertensports und sein Engagement für mehr Bewusstsein und Akzeptanz.

Folge verpasst? "Markus Lanz" in der Wiederholung sehen

Sollten Sie eine Folge von "Markus Lanz" verpasst haben, können Sie die Episode im Nachhinein über die Mediathek des ZDF abrufen. Alle Ausgaben der Show werden dort hochgeladen, sind jedoch nicht unbegrenzt abrufbar. In der Regel stehen die Talkrunden einige Monate auf Abruf zur Verfügung.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ diese und nächste Woche?

Bis auf die Doppelfolge am Donnerstag in dieser Woche gibt es am Ausstrahlungsrhythmus keine Änderungen. In der nächsten Woche gibt es wieder je eine Folge am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag im ZDF zu sehen. Das sind die kommenden Sendetermine von „Markus Lanz“ im Überblick:

Donnerstag, 19. September 2024: 00.00 Uhr bis 0.45 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 19. September 2024: 23.45 Uhr bis 0.45 Uhr ( ZDF )

Dienstag, 24. September 2024: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )