„Markus Lanz“ gestern am 18.3.25: Thema und Gäste am Dienstag

Die ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ zählt zu den bekanntesten politischen Talkformaten im deutschen Fernsehen. Seit 17 Jahren moderiert Markus Lanz nun schon die Sendung, die regelmäßig dienstags, mittwochs und donnerstags ausgestrahlt wird. Im Fokus stehen aktuelle gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Themen, die mit wechselnden Gästen aus Politik, Wissenschaft, Kultur und Medien diskutiert werden. Die Gesprächsrunden sind für ihre kontroversen Debatten und tiefgehenden Analysen bekannt. Dabei verfolgt Markus Lanz einen direkten Interviewstil und stellt kritische Nachfragen. Zudem finden viele Diskussionen in sozialen Medien und Nachrichtenportalen weitergehende Resonanz.

In der vergangenen Ausgabe standen die Herausforderungen der europäischen Sicherheitsstruktur sowie die wirtschaftlichen Spannungen mit den USA im Mittelpunkt. Gestern, am 18. März 2025, wurden weitere aktuelle Themen bei „Markus Lanz“ besprochen. Um was sich die Talkshow gestern genau drete und welche Gäste im Studio waren, erfahren Sie hier in diesem Artikel.

Wo lief „Markus Lanz“ gestern am Dienstag?

Die Talkshow „Markus Lanz“ wird dreimal wöchentlich am späten Abend im ZDF ausgestrahlt. Neben der Fernsehausstrahlung besteht auch die Möglichkeit, die Sendung im Livestream des Senders zu verfolgen. Hier haben wir alle wichtigen Infos zur gestrigen Übertragung von „Markus Lanz“ für Sie in der Übersicht:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2058)

Wann? Donnerstag, 18. März 2025, 23.15 Uhr

Wo? ZDF (TV), Live-Stream des ZDF (Online)

Thema bei „Markus Lanz“ gestern am 18.3.25

In der gestrigen Ausgabe von „Markus Lanz“ wurde über Elon Musk und seine Rolle als Unternehmer sowie seine politischen Verbindungen gesprochen. Es wurde diskutiert, wie Musk als Innovator die Industrie verändert hat und welche Auswirkungen seine Entscheidungen auf die globale Politik haben. Besonders im Fokus stehen seine engen Beziehungen zu prominenten politischen Figuren und die gesellschaftlichen Veränderungen, die durch seine öffentlichen Äußerungen und Handlungen vorangetrieben werden. Auch umstrittene Themen wie seine Wahlempfehlung für die AfD werden thematisiert.

„Markus Lanz“ gestern: Gäste am 18. März 2025

In jeder Episode empfängt Markus Lanz Gäste, die mit ihm über ein relevantes Thema aus den Bereichen Politik, Gesellschaft oder Wirtschaft sprechen. Welche Gesprächspartner gestern in der Polit-Talkshow zu Gast sind, hat das ZDF nun bekannt gegeben:

Herbert Diess (Ex-VW-Chef): Der ehemalige Vorstandsvorsitzender von Volkswagen äußert sich zu Elon Musk, dem Gründer von Tesla. Trotz politischer Differenzen bezeichnet er Musk als einen bedeutenden Innovator.

Cathryn Clüver Ashbrook (Politologin) : Die Politikwissenschaftlerin und USA-Expertin bei der Bertelsmann Stiftung beschreibt, wie Musk zu einem vertrauten Berater von Donald Trump wurde und welche globalen Auswirkungen ihr gemeinsames Bestreben haben könnte, die US-amerikanische Politik zu verändern.

Sönke Iwersen (Investigativjournalist): Der Redakteur beim „Handelsblatt“ hat über 100 Gigabyte an internen Tesla-Daten analysiert und ist Mitautor des Buches „Die Tesla-Files – Enthüllungen aus dem Reich von Elon Musk“.

Ulf Poschardt (Journalist): Der Herausgeber der WELT veröffentlichte die kontroverse Wahlempfehlung von Elon Musk für die AfD. Poschardt betont, dass er zwar kein begeisterter Anhänger Musks sei, aber die antiautoritäre Haltung des Unternehmers interessant fände.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Wer gestern keine Gelegenheit hatte, die Talkrunde mit Markus Lanz im Fernsehen zu verfolgen, kann die Sendung jederzeit nachträglich in der ZDF-Mediathek anschauen. Die Gespräche sind dort noch für mehrere Monate verfügbar. Eine erneute Ausstrahlung im Fernsehen wird vom ZDF jedoch nicht angeboten.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ diese Woche?

In der Regel bleibt der Sendeplan bei „Markus Lanz“ unter der Woche konstant: Die Talkrunde wird dienstags, mittwochs und donnerstags ausgestrahlt. Es gibt jedoch immer wieder Abweichungen, wie etwa eine verschobene Ausgabe am Mittwoch. Hier sind die kommenden Sendetermine von „Markus Lanz“ im Überblick:

Dienstag, 18. März 2025: 23.15 Uhr bis 00.30 Uhr ( ZDF )

Mittwoch, 19. März 2025: 23.15 Uhr bis 00.30 Uhr (ZDF )

Donnerstag, 20. März 2025: 23.15 Uhr bis 00.30 Uhr ( ZDF )