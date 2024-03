ZDF

vor 31 Min.

"Markus Lanz" heute am 19. März 2024: Das sind die Gäste

Markus Lanz lädt regelmäßig Gäste aus Politik und Gesellschaft in seine Talkshow ein.

Wöchentlich lädt Markus Lanz an drei Abenden Gesprächspartner in seine nächtliche Talkshow ein. Das sind die Gäste und das Thema am 19. März 2024.