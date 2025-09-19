„Markus Lanz“ gestern am 18. September: Thema und Gäste am Donnerstag

Die ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ greift regelmäßig aktuelle politische und gesellschaftliche Entwicklungen auf. Politikerinnen und Politiker, Journalisten sowie Expertinnen und Experten aus verschiedenen Bereichen kommen ebenso zu Wort wie prominente Persönlichkeiten. Vorgestern standen ausnahmsweise mal keine politischen Debatten im Mittelpunkt – stattdessen regierte der Boulevard. Tennislegende Boris Becker sprach offen über seine bewegte Vergangenheit. Themen waren unter anderem seine Zeit im Gefängnis, persönliche Tiefpunkte und seine Pläne für die Zukunft. Begleitet wurde er von seiner Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro, die im Studio persönliche Einblicke in ihr gemeinsames Leben gab und ihre Sicht auf die jüngsten Ereignisse teilte.

Was gestern, am 18. September 2025, bei „Markus Lanz“ auf dem Programm stand, welche Gäste eingeladen waren und welches Thema im Mittelpunkt stand, erfahren Sie hier.

Wo lief „Markus Lanz“ gestern am Mittwoch?

Die Sendung startete auch gestern später als gewöhnlich, weil im ZDF wieder die Champions League ihren Tribut forderte. Die Talkshow wurde nicht nur im linearen Fernsehen ausgestrahlt, sondern war auch parallel im Live-Stream des Senders verfügbar. So konnte man die Sendung bequem auf dem Gerät seiner Wahl verfolgen. Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream im Überblick:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2125)

Wann? Donnerstag, 18. September 2025, 23.45 Uhr

Wo? ZDF (TV), Live-Stream des ZDF (Online)

Thema bei „Markus Lanz“ gestern am 18.9.25

In der „Markus Lanz“-Sendung am 18. September 2025 stand die wirtschaftliche und soziale Zukunft Deutschlands im Mittelpunkt. Die Gäste diskutierten über die Herausforderungen des Industriestandorts Deutschland, insbesondere im Hinblick auf internationale Wettbewerbsfähigkeit, Digitalisierung und den ökologischen Umbau der Wirtschaft. Ein zentrales Thema war die Reform des Sozialstaats: Wie kann soziale Gerechtigkeit gewährleistet werden, ohne die Staatsfinanzen zu überlasten? Dabei gerieten auch die aktuellen Sparpläne der Bundesregierung in die Kritik, vor allem im Zusammenhang mit dem Bürgergeld und der Finanzierung sozialer Leistungen. Zudem wurde über die Flexibilisierung des Renteneintrittsalters gesprochen – ein Vorschlag, der sowohl Chancen als auch Risiken birgt. Die Sendung versprach eine kontroverse und tiefgründige Debatte über die Frage, wie Deutschland sich in Zeiten globaler Umbrüche sozial und wirtschaftlich neu aufstellen kann.

„Markus Lanz“ gestern: Gäste am 18. September 2025

Das ZDF hatte für gestern Abend diese Gästeliste veröffentlicht:

Peer Steinbrück, SPD-Politiker

Der Ex-Finanzminister skizzierte seine Sicht auf die Zukunft der deutschen Industrie, die Reform des Sozialstaates und die Chancen einer variablen Rentenregelung.

Janine Wissler, Linke-Politikerin

Sie kritisierte die aktuelle Diskussion rund um das Bürgergeld als „schäbig“ und verwies dabei auf die Sparpläne der schwarz-roten Koalition. In diesem Zusammenhang stellte sie ihre eigenen Konzepte für mehr soziale Gerechtigkeit vor.

Sendung verpasst? Kein Problem – „Markus Lanz“ man auch als Wiederholung streamen

Wer die aktuelle Ausgabe von „Markus Lanz“ nicht live verfolgen wollte, kann sie völlig problemlos und frei von Kosten in der ZDF-Mediathek streamen. Dort sind alle Episoden für eine begrenzte Zeit abrufbar – eine Wiederholung im linearen Fernsehen ist derzeit nicht vorgesehen.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ in der nächsten Woche?

In aller Regel ändert sich an den Sendetagen von „Markus Lanz“ nichts – Dienstag, Mittwoch und Donnerstag steht jeweils eine aktuelle Sendung auf dem Programm. Dies sind die Sendetermine der kommenden Woche:

Dienstag, 23. September 2025: 22.45 Uhr bis 0 Uhr ( ZDF )

Mittwoch, 24. September 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 25. September 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )