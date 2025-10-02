„Markus Lanz“ heute am 2. Oktober 2025: Thema und Gäste am Donnerstag

Die Talkshow „Markus Lanz“ gehört zu den etablierten politischen Gesprächsformaten im deutschen Fernsehen. Moderator Markus Lanz lädt regelmäßig Gäste aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft ein, um aktuelle Themen zu beleuchten. Die Sendung zeichnet sich durch intensive Nachfragen, kontroverse Diskussionen und eine Mischung aus Experteneinschätzungen und persönlichen Perspektiven aus.

Die Diskussion der gestrigen Folge drehte sich um die deutsche Klimapolitik. Sind die bisherigen Ziele realistisch und notwendig? Dabei wurde auch der Vorschlag behandelt, das Klimaneutralitätsziel 2045 auf 80 Prozent zu begrenzen. Außerdem ging es um Konzepte für einen klimaneutralen Wohlstand – also die Verbindung von Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit.

Wer ist heute im Studio bei „Markus Lanz“? Wie lautet das Thema der Sendung vom Donnerstag? Und gibt es eine Wiederholung? Antworten auf diese Fragen und weitere Infos rund um die neue Ausgabe vom 2.10.25 gibt es hier.

Wo läuft „Markus Lanz“ heute am Donnerstag

Die Talkshow „Markus Lanz“ ist auch heute, am Donnerstag, wieder im ZDF zu sehen. Die Ausstrahlung beginnt am späten Abend, genauer gesagt um 23.20 Uhr. Wie gewohnt haben Zuschauerinnen und Zuschauer die Möglichkeit, die Sendung nicht nur klassisch im Fernsehen zu verfolgen, sondern auch im Live-Stream des Senders.

Hier sind kurz alle Details zur aktuellen Ausgabe von „Markus Lanz“:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2132)

Wann? Donnerstag, 2. Oktober 2025, 23.20 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

Thema bei „Markus Lanz“ heute am 2.10.25

Das Thema der Sendung kreist um die Sicherheitslage in Deutschland und Europa. Diskutiert werden die sozialen und migrationspolitischen Herausforderungen im Inneren, der Umgang mit organisierter Kriminalität in NRW sowie die Frage, wie Deutschland und Europa auf neue Bedrohungen wie Drohnenangriffe vorbereitet sind.

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 2. Oktober 2025

Eine Übersicht der Gäste vom Donnerstag finden Sie hier:

Herbert Reul, CDU-Politiker: Als Innenminister von NRW spricht er über die sozialen und migrationspolitischen Herausforderungen in seinem Bundesland und betont die Schwierigkeiten beim Vorgehen gegen Clankriminalität.

Ulrike Winkelmann, Journalistin: Die „taz“-Chefredakteurin plädiert für eine differenzierte und sensible Debatte über Kriminalität und Zuwanderung. Persönlich erklärt sie, dass sie sich in Deutschland sicher fühlt.

Florence Gaub, Sicherheitsexpertin: Angesichts der aktuellen Drohnenvorfälle weist die Forschungsdirektorin vom NATO Defense College auf die Sicherheitslage in Europa hin. Ebenfalls geht sie auf die Frage ein, wie gut Deutschland im Verteidigungsfall aufgestellt ist.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Sollten Sie die aktuelle Ausgabe von „Markus Lanz“ am Donnerstagabend im ZDF verpasst haben, ist dies kein Problem. Die Sendung ist direkt nach der Ausstrahlung in der ZDF-Mediathek abrufbar. Auch ältere Ausgaben der Talkshow sind in der Mediathek zu finden und in der Regel für ein Jahr abrufbar.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ nächste Woche

Die Polit-Talkshow wird regelmäßig an drei Abenden der Woche ausgestrahlt. Sie läuft immer dienstags, mittwochs und donnerstags im ZDF. Zur besseren Orientierung haben wir die kommenden Sendetermine für Sie zusammengestellt:

Dienstag, 7. Oktober 2025: 23 Uhr bis 0.15 Uhr ( ZDF )

Mittwoch, 8. Oktober 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 9. Oktober 2025: 23 Uhr bis 0.15 Uhr ( ZDF )