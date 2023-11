"Markus Lanz" heute am 2. November 2023: Das sind die Gäste

Drei Mal die Woche lädt Talkmaster Markus Lanz in seine gleichnamige Gesprächssendung ein. Hier gibt es alles rund um Thema und Gäste am 2. November 2023.

Dienstag, Mittwoch und Donnerstag sind Markus-Lanz-Tage im ZDF, denn dann bittet der Journalist und Moderator meistens zum Gespräch. Mit verschiedenen Gästen aus den Bereichen Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft und Medien diskutiert er in seiner Sendung gesellschaftspolitische Fragestellungen.

Da die Ausstrahlung der Sendung vom ZDF übernommen wird, kann man sie in gewohnter Manier im linearen TV verfolgen. Zudem bietet der Sender auch die Möglichkeit, " Markus Lanz" im ZDF-Livestream zu verfolgen. Die aktuelle Ausgabe beginnt um 23.15 Uhr. Wem das zu spät ist, der hat auch noch in den darauffolgenden Tagen die Option, die Sendung in der ZDF-Mediathek nachzuholen.

Sie wollen wissen, wen Sie in der aktuellen Ausgabe im Studio erwarten können und worüber gesprochen wird? Hier gibt es alles Wichtige rund um Thema und Gäste der Sendung am 2. November 2023.

Thema bei "Markus Lanz" heute am 2. November 2023

Normalerweise spricht Moderator Markus Lanz mit seinen Gästen über ein Schwerpunktthema pro Sendung. In der Ausgabe am 2. November 2023 geht es dagegen um zwei etwas unterschiedliche Themenkomplexe: Auf der einen Seite diskutieren die Gäste über die Verfügbarkeit von Medikamenten sowie die künftigen Herausforderungen des Pharmasektors in Deutschland. Auf der anderen Seite werden verschiedene Aspekte des Konflikts zwischen Israel und der Hamas behandelt.

"Markus Lanz" heute: Gäste am 2. November 2023

Karl Lauterbach, Bundesgesundheitsminister

Der SPD-Politiker erklärt, was er gegen Medikamenten-Engpässe unternehmen will. Außerdem legt er bei "Markus Lanz" seine Position zur Kritik an der deutschen Enthaltung bei der UN-Resolution dar.



Kai Joachimsen, Arzt

Joachimsen ist Chef des Bundesverbandes der Pharmazeutischen Industrie. Bei "Markus Lanz" spricht er über die Herausforderungen und die Zukunftsfähigkeit des Pharmasektors sowie des Krankenkassenwesens in der Bundesrepublik.

Mariam Lau, "ZEIT"-Redakteurin

Die in Teheran geborene Journalistin erklärt, inwiefern das iranische Regime mit der radikalislamischen Hamas verstrickt ist. Zudem analysiert Lau die Gesundheitspolitik Karl Lauterbachs.



Ulrike Holzgrabe, Pharmazeutin

Holzgrabe zeigt bei "Markus Lanz" auf, wo die Risiken der deutschen Abhängigkeit von außereuropäischen Herstellern im Pharmabereich liegen. Als Pharmazeutin erläutert sie außerdem den Entwicklungsaufwand von Medikamenten.