"Markus Lanz" heute am 2. Juli 2024: Thema und Gäste am Dienstag

Bei "Markus Lanz" wird heute am 2.7.24 wieder über aktuelle Themen aus Politik und Gesellschaft diskutiert. Die Gäste und das Thema haben wir hier für Sie.

Bis zur Sommerpause ist Markus Lanz mit seiner Talkshow noch dreimal pro Woche auf Sendung. Er spricht mit verschiedenen Gästen über aktuelle Themen aus der Wirtschaft, der Politik und der Gesellschaft. Manchmal steht auch der Sport im Mittelpunkt, denn natürlich hat Lanz mit seinen Gästen auch die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland diskutiert. Noch in diesem Jahr wird Lanz mit seiner Sendung ein großes Jubiläum feiern: Bald schon steht die 2000. Ausgabe von "Markus Lanz" auf dem Programm.

Worum geht es heute in der Polit-Talkshow? Welche Gäste begrüßt Markus Lanz live im Studio? Und gibt es die neueste Ausgabe auch als Wiederholung zu sehen? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur aktuellen Folge "Markus Lanz" am 2. Juli 2024 haben wir hier für Sie.

Wo läuft "Markus Lanz" heute am Dienstag

Wie gewohnt können Sie heute um 23.45 Uhr die ZDF-Taste auf ihrer Fernbedienung drücken und schon sind Sie bei "Markus Lanz" live im Studio. Alternativ haben Sie auch die Möglichkeit, die Talkrunde im Live-Stream des Senders zu verfolgen.

Was? " Markus Lanz " (Folge 1964)

" " (Folge 1964) Wann? Dienstag, 2. Juli 2024, 23.45 Uhr

Dienstag, 2. Juli 2024, 23.45 Uhr Wo? ZDF ( TV ), ZDF -Livestream (Online)

Thema bei "Markus Lanz" heute am 2.7.24

In jeder Folge gibt es ein Oberthema, um das sich die Diskussion dreht: In der letzten Woche hat sich Lanz mit seinen Gästen hauptsächlich über die Fußball-EM unterhalten, am Donnerstag ging es dann jedoch um das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), wozu die Namensgeberin und Co-Vorsitzende der Partei auch im Studio zu Gast war. Worum es heute bei "Markus Lanz" geht, hat das ZDF bisher noch nicht verraten. Wir informieren Sie an dieser Stelle, sobald der Sender das Thema der heutigen Sendung veröffentlicht.

"Markus Lanz" heute: Gäste am 2. Juli 2024

In jeder Folge von Markus Lanz sind Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und den Medien zu Gast. In der Regel werden pro Sendung vier bis fünf Gäste eingeladen. Wer in der heutigen Talkrunde dabei sein wird, hat das ZDF ebenfalls noch nicht verkündet. Sobald die entsprechenden Informationen zur Verfügung stehen, finden Sie die aktuelle Gästeliste hier.

Folge passt? "Markus Lanz" in der Wiederholung sehen

Sollten Sie eine Ausgabe von "Markus Lanz" verpasst haben, können Sie nicht auf eine Wiederholung im Fernsehen zurückgreifen. Allerdings werden Sie stattdessen in der ZDF-Mediathek fündig. Dort können Sie nicht nur die aktuelle Folge, sondern auch die Talkrunden der vergangenen Monate ansehen.

Sendetermine: Wann läuft "Markus Lanz" in dieser Woche?

Die meisten Talkshows haben sich bereits in die Sommerpause verabschiedet. "Caren Miosga" und "Hart aber fair" laufen fürs Erste nicht im TV, Sandra Maischberger meldet sich allerdings am 3. Juli mit einer Sendung zu den Landtagswahlen in Ostdeutschland aus dem Urlaub zurück, bevor die Sendung dann am 27. August regulär zurückkehrt. Lanz geht mit seiner Sendung nur einen Monat lang in die Pause. Die Sendetermine von "Markus Lanz" im Überblick:

Dienstag, 2. Juli 2024: 23.45 Uhr bis 0.45 Uhr ( ZDF )

) Mittwoch, 3. Juli 2024: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )

) Donnerstag, 4. Juli 2024: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )

