„Markus Lanz“ heute am 2.7.25: Thema und Gäste am Mittwoch

Bei „Markus Lanz“ wird dreimal pro Woche über aktuelle Themen aus Politik, Gesellschaft und Wirtschaft diskutiert. In der Regel werden die Episoden dienstags, mittwochs und donnerstags am späten Abend im ZDF ausgestrahlt. In der Ausgabe vom Dienstag widmete sich Lanz mit seinen Gästen unter anderem dem innerparteilichen Zustand der SPD und den Folgen des jüngsten Parteitags, bei dem ein umstrittenes Friedensmanifest für Aufsehen sorgte.

Teil der Runde war auch SPD-Politiker Ralf Stegner, der seine Unterstützung für das Manifest verteidigte und zugleich die parteiinterne Debattenkultur kritisierte. Omid Nouripour von den Grünen sprach über die Gefahren einer verengten Parteikultur und sagte: „Das gilt für alle Parteien: Wir müssen höllisch aufpassen, dass wir nicht zu ‚Funktionärskasten‑Parteitagen‘ werden, bei denen die Leute nicht das Wort ergreifen, um Kritik zu üben, weil sie Angst um ihre Karrieren haben.“ Neben der SPD-Krise wurde auch über den Nahost-Konflikt, die aktuelle Lage im Iran sowie über den Ukraine-Krieg diskutiert.

Worum geht es heute am 2. Juli 2025 bei „Markus Lanz“? Welche Gäste sind im Studio und wie lautet das Thema der Sendung? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur neuesten Ausgabe der Polit-Talkshow haben wir hier für Sie.

Wo läuft „Markus Lanz“ heute am Mittwoch?

Wie immer läuft die Talkrunde am späten Abend im ZDF. Neben der Übertragung im TV können Sie die aktuelle Sendung auch zeitgleich online im Live-Stream des ZDF verfolgen. Alle Informationen zur heutigen Übertragung von „Markus Lanz“ am 2.7.25 im Überblick:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 2104)

Wann? Mittwoch, 2. Juli 2025, 23.15 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

Thema bei „Markus Lanz“ heute am 2.7.25

In der heutigen Ausgabe von „Markus Lanz“ kommen wieder verschiedene politische und gesellschaftliche Themen zur Sprache. Heute diskutieren die Gäste unter anderem über den Krieg in der Ukraine und die Verteidigungspolitik in Deutschland.

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 2. Juli 2025

In jeder Folge sind Politiker, Autoren, Experten und Journalisten zu Gast, die Themen wie den Nah-Ost-Konflikt, den Krieg in der Ukraine, große Sportereignisse und andere aktuelle Geschehnisse diskutieren. Diese Gäste diskutieren heute am 2. Juli 2025 mit Markus Lanz:

Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP)

Die Vorsitzende der FDP-Delegation im Europäischen Parlament spricht über aktuelle Herausforderungen für die NATO, den Krieg in der Ukraine sowie über die Diskussion rund um ein mögliches Verbot der AfD.

Dietmar Bartsch (Die Linke)

Der frühere Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag äußert sich kritisch zur deutschen Verteidigungs- und Russlandpolitik und bewertet das Verhältnis seiner Partei zur CDU.

Eva Quadbeck

Die Chefredakteurin des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) analysiert die Lage der FDP nach ihrem Ausscheiden aus dem Bundestag und kommentiert die aktuellen Spannungen zwischen CDU/CSU und SPD.

Benjamin Hilgenstock

Der Analyst der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik bewertet die bisherigen Sanktionen gegen Russland und erläutert, auf welchen Wegen diese umgangen werden.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Sollten Sie die heutige Ausgabe von „Markus Lanz“ verpasst haben, können Sie die Episode im Nachhinein über die Mediathek des ZDF abrufen. Alle Folgen der Show werden dort hochgeladen, sind jedoch nicht unbegrenzt abrufbar. In der Regel stehen die Talkrunden einige Monate auf Abruf zur Verfügung. Eine Wiederholung des Polit-Talks im TV bietet das ZDF jedoch nicht an.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ diese und nächste Woche?

An den Wochentagen ändert sich bei „Markus Lanz“ in der Regel nichts - jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag läuft eine neue Folge der Talkrunde. Die kommenden Termine im Überblick:

Mittwoch, 2. Juli 2025: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 3. Juli 2025: 23.10 Uhr bis 0.25 Uhr ( ZDF )

Dienstag, 8. Juli 2025: 22.45 Uhr bis 0.00 Uhr ( ZDF )